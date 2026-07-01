雲警暑假首日擴大臨檢、路檢 查獲4件毒駕、勸返深夜遊蕩少年4人

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯已升列第一級毒品，適逢暑假，雲林縣警局今凌晨起展開「青春專案」，同步掃毒、掃蕩毒駕，首日即查獲毒品案2件2人、毒駕4件4人、酒駕1件1人及其他刑案27件24人，另勸導4名深夜遊蕩青少年返家，警方呼籲，切勿因一時好奇而以身試法，尤其青少年更應遠離毒品，以免危害健康並觸犯重罪。

雲林縣警察局7月1日0時起展開青春專案，除鎖定青少年深夜易聚集場所及特定營業場所加強查察，也同步執行擴大臨檢及路檢勤務，防止青少年接觸毒品、涉入暴力或流連不當場所。

青春專案首日結合路檢與交通稽查，加強取締毒駕及酒駕，除查獲毒品2件2人、毒駕4件4人、酒駕1件1人外，也偵破其他刑案27件24人，並勸導4名深夜遊蕩青少年返家。

雲林縣警察局長黃富村表示，依托咪酯已升列第一級毒品，相關刑責大幅加重，施用者可處6個月以上、5年以下有期徒刑；製造、運輸或販賣者最高可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切勿因一時好奇而以身試法，尤其青少年更應遠離毒品，以免危害健康並觸犯重罪。

雲林縣警局今凌晨起展開「青春專案」，同步掃毒、掃蕩毒駕，首日即查獲毒品案2件2人、毒駕4件4人、酒駕1件1人及其他刑案27件24人，另勸導4名深夜遊蕩青少年返家。圖／雲林縣警局提供

雲林縣警局今凌晨起展開「青春專案」，同步掃毒、掃蕩毒駕，首日即查獲毒品案2件2人、毒駕4件4人、酒駕1件1人及其他刑案27件24人，另勸導4名深夜遊蕩青少年返家。圖／雲林縣警局提供

雲林縣警局今凌晨起展開「青春專案」，同步掃毒、掃蕩毒駕，首日即查獲毒品案2件2人、毒駕4件4人、酒駕1件1人及其他刑案27件24人，另勸導4名深夜遊蕩青少年返家。圖／雲林縣警局提供