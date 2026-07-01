高雄青春專案首夜查獲毒駕 BMW扣車毒駕男悔不當初

高雄市暑期「青春專案」今天正開跑，高雄市警方首日晚間同步執行擴大臨檢及路檢勤務，發現駕駛BMW轎車的李姓男子，涉嫌毒駕並持有依托咪酯煙彈，當場扣車吊牌，令李男悔不當初。

高雄市警局表示，暑期青春專案首夜同步執行擴大掃蕩及攔檢勤務，共查獲6人毒駕，並移置保管汽、機車6輛，另查獲1人酒駕、3人涉刑案，並逮捕8名通緝犯。

仁武警分局表示，今天凌晨零時許，員警巡邏經過鳥松區美山路與美庄路口，發現李男（23歲）駕駛BMW轎車於多車道右轉時，未依規定先駛入最外側車道，立即攔查。員警盤查時，在車內查獲依托咪酯煙彈及霧化器，對他快篩唾液呈陽性反應，逮捕李男並將BMW轎車移置保管。

據了解，這輛BMW是李男父親去年10月剛花130萬元買進的轎車，李男因毒駕遭扣牌及移置保管，讓他懊悔不已。

警方依道路交通管理處罰條例，對李男開出罰單；違規右轉開罰600元至1800元罰鍰，另涉嫌毒駕部分，可處3萬元至12萬罰鍰，並當場移置保管車輛、扣繳牌照及吊扣駕照1年至2年。警詢後，將全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子涉毒駕，父親買8個月的BMW轎車遭警方移置保管。記者林保光／翻攝