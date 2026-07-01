影／查獲5公斤原料可製7萬顆喪屍煙彈 謝國樑青春專案籲青少年別碰

暑假今天開始，基隆市警察局昨晚9時到今天凌晨1時執行暑期青春專案擴大臨檢，市長謝國樑主持勤教後與警力到KTV包廂巡查，遇到青少年唱歌。謝國樑說，警方日前查獲5公斤一級毒品依拖咪酯先驅原料，若流入市面可製成7萬多顆喪屍煙彈，呼籲青少年不要輕易嘗試吸毒，警方全力執法嚴查法辦。

昨晚持續到今天凌晨，各警分局、刑大、保安隊、交通隊、少年隊及婦幼隊等單位，共投入186餘名警力，以「高強度、高密度」方式執行閉鎖式擴大臨檢，針對KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集場所加強查察，並於周邊重要路口及出入口設置盤查點。

基隆市警察局長林信雄說，青春專案期間持續結合犯罪預防宣導、重點查緝及跨機關合作，防制青少年涉入各類犯罪，並運用第三方警政機制，加強查察妨害青少年身心健康場所。

謝國樑表示，6月28日警察局巡邏員警查獲5公斤一級毒品依拖咪酯先驅原料，若流入市面，約可灌製7萬多顆毒品煙彈，有效於暑期前防範青少年免於毒害，並減少毒駕事件發生。警察局6月5、18及29日查獲數起酒駕及毒駕案件，警方暑期嚴查酒駕、毒駕案件。

26歲呂姓男子6月28日晚手提二個紙袋走在孝四路、忠二路口，巡邏警經過發現他神色慌張且加快腳步，警上前盤查在紙袋內起獲5大包、總重5五公斤的「依托咪酯」毒品先驅原料粉末，可製成「喪屍煙彈」7萬多顆，黑市價格上億元，警詢後將呂男依違反毒品危害防制條例送辦。

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警日一前查獲5公斤原料可製7萬顆喪屍煙彈，謝國樑青春專案籲青少年千萬別碰。記者游明煌／翻攝

警日一前查獲5公斤原料可製7萬顆喪屍煙彈，謝國樑青春專案籲青少年千萬別碰。記者游明煌／翻攝

警日一前查獲5公斤原料可製7萬顆喪屍煙彈，謝國樑青春專案籲青少年千萬別碰。記者游明煌／翻攝

警日一前查獲5公斤原料可製7萬顆喪屍煙彈，謝國樑青春專案籲青少年千萬別碰。記者游明煌／翻攝