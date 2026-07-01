高雄青春專案起跑 首夜749警力跨局處掃蕩臨檢

行政院推動「暑期保護青少年-青春專案」開跑，今天凌晨高雄市政府在全市執行擴大掃蕩臨檢勤務，動員高雄市警局各分局及外勤警察隊與市府跨局處聯合稽查小組等749人，展開威力掃蕩。

今年「青春專案」自今天起到8月31日，由內政部統籌協調中央各部會及地方政府共同執行，以「淨化成長環境、預防被害、防制犯罪」三大主軸，為維護青少年暑期安全。專案期間，將針對青少年經常出入的KTV、電子遊戲場、網咖、視聽歌唱場所及其他娛樂休閒場所，加強聯合稽查與公共安全檢查，並持續推動求職防騙、反毒宣導、法治教育及犯罪預防工作，降低青少年接觸犯罪及被害風險。

高雄市長陳其邁因應暑假到來，指示教育、社會、經發、勞工、衛生、消防、工務、毒品防制及警察等局處加強聯合公共安全稽查，要求業者提供安全、健康的活動環境，昨晚由副市長林欽榮與警察局長趙瑞華率警力臨檢KTV。林欽榮也要求各局處，全面檢視公共場所設備安全、警示標示及巡查機制，並加強水域安全宣導，防範危險戲水及溺水事故，讓青少年平安、健康度過暑假。

高雄市警察局長趙瑞華提醒，暑假是青少年打工旺季，詐騙集團常以「輕鬆賺、免經驗」等話術招募車手或人頭帳戶，呼籲學生提高警覺，切勿因貪圖高薪誤入詐騙陷阱；也提醒家長多關心未成年子女生活及交友情形，避免深夜在外逗留或進出不當場所。

暑期青春專案開跑，高雄市副市長林欽榮也要求各局處檢視各公共場所安全設備。記者林保光／翻攝

暑期青春專案今天開跑，高雄市副市長林欽榮（左二）向員警致敬。記者林保光／翻攝

高雄市政府執行青春專案，今天凌晨臨檢KTV等場所。記者林保光／翻攝