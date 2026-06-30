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暑期青春專案開跑！蔣萬安率隊稽查 籲積極預防避免事後補救

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢，呼籲市府同仁落實各項稽查及防護措施，用積極預防的角度執行，「不希望看到不幸的事情發生才補救」。

蔣萬安主持勤前教育時表示，今天是各級學校結業式，將進入暑假，許多年輕學子開始放假，網咖、KTV等多處娛樂場所，都會是接下來各項稽查的重點，市府各局處務必提高警覺、周延規劃、確實落實各項防護措施，及公共安全、消防安全、營業稽查。

目前全國非常關注毒品氾濫問題，特別是依托咪酯及連帶產生的毒駕，警察同仁務必確實在各重要路段、場所全面緝毒、掃毒，追查毒品源頭，斷絕毒品供應，遏止毒品需求，一定要加強執法。

警方非常辛苦，如今日青春專案跨局處聯合稽查，過去已特別向警政署爭取繁重勤務加成、刑事加給，今年應能實現。對於警察局長林炎田日前積極爭取二備金來強化各車站的通訊設備，目前也積極布建中。

對於同仁辛勞，他一定給予相對應的回報，對於各項專案稽查，也要請同仁確實落實，從預防角度積極執行，一旦發現違規一定依法展現公權力，不希望看到不幸的事情發生才補救，尤其暑期有很多青少年面對多元資訊管道，各種不實、誘騙的訊息，都希望市府同仁特別關注。

台北市警局局長林炎田表示，暑期青少年活動頻繁，警方將針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及散布性影像等案件列為查緝重點，防止不法分子利用暑假期間引誘、吸收青少年從事違法行為。

另，將持續針對青少年易聚集場所加強巡查與臨檢，並視情況結合相關局處推動第三方警政，擴大稽查能量，降低青少年接觸犯罪與被害風險。 

市府也辦理多元化的暑期活動，鼓勵青少年踴躍參與，包括「次元守護者」動漫演唱會、「識詐反毒解密行動」線上問答任務等，期望透過寓教於樂的方式，強化青少年對毒品與詐騙的防範意識，營造正向安全的成長環境，將持續以具體行動打造安全防護網，陪伴青少年度過一個平安、充實且快樂的暑假。

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。記者李隆揆／攝影

暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供
暑期「青春專案」開跑，台北市市長蔣萬安今晚赴松山警分局主持勤前教育，並率隊前往青少年易聚集的KTV等場所視察臨檢。圖／警方提供

蔣萬安 毒品 台北市 警政署

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