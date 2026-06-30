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新北青春專案晚上啟動 侯友宜：強力掃蕩毒品、打詐阻黑幫
為期2個月的暑假正式展開，為展現強力守護青少年安全的決心，新北市長侯友宜晚上前往新北市政府警察局，主持「暑期保護青少年－青春專案」啟動儀式，並進行擴大臨檢勤前教育。侯友宜當場要求市府各局處與警方密切串聯，全面針對暑期重點營業場所進行鐵腕檢查，務必落實淨化環境，讓每位學子都能度過平安、健康且充實的假期，在假期結束後順利回歸校園。
新北市政府表示，今年的青春專案自7月1日起至8月31日止，市府展現「跨域整合」力量，由警察局、教育局、社會局、衛生局、經濟發展局、消防局及工務局等單位，協同各警察分局組成核心聯合稽查小組，透過通力合作與高頻率的實地稽查，降低青少年遭受被害的風險，建構最安心的城市防護網。
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