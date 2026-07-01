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暗語販毒入侵手機 立委呼籲修法阻絕

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

暑假到來青少年上網增加，提高接觸毒品資訊風險，立委林月琴、陳培瑜與民間團體昨開記者會，提出修正毒品危害防制條例，建立毒品資訊下架及限制接取機制；更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，毒品市場已走進孩子手機。

數位產業署科長楊銘澤表示，數發部已經與衛福部合作，提供關鍵字供平台自主掃描，運用ＡＩ辨識變形、隱晦關鍵字，去年六月起啟動電子煙專案掃描，對違法網域、販售網站及平台商品監測與下架。法務部檢察司專門委員紀致光表示，規畫於毒危條例增訂補足法制缺口。

江元凱指出，許多孩子不是主動找毒品，而是在演算法推播、同儕分享影響下，加上好奇、孤單、同儕認同需求，開始接觸毒品資訊，甚至被吸收成毒品犯罪產業鏈一部分。

林月琴說，販毒集團透過社群平台、通訊軟體及線上遊戲，以「上音樂課」、「糖」、「喝飲料」、「小姐」等暗語散布毒品資訊，對兒少造成威脅，她提出修法，主管機關認定網路內容涉販售、引誘施用或其他違法毒品資訊時，平台應限制接取或移除內容。

販毒 修法 林月琴

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