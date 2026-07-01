防K他命毒駕 警籲訂三振條款

第三級毒品Ｋ他命高居毒駕、毒品案件的施用毒品種類第二名，僅次於二級毒品安非他命，但施用Ｋ他命僅處罰鍰，不像施用安非他命有刑責，也沒有如安非他命的戒癮規定，警方擔憂是毒駕防制漏洞，建議修法增訂「三振條款」，對累犯科以刑責及強制戒癮。

依毒品危害防制條例，施用安非他命等二級毒品，處三年以下有期徒刑。初犯檢方多處分緩起訴附命戒癮治療，如未完成戒癮治療，撤銷緩起訴，聲請法院裁定令入勒戒處所觀察勒戒，認有繼續施用毒品傾向，聲請法院裁定令入戒治處所強制戒治，戒治期滿不起訴，三年內再犯依法追訴。

施用Ｋ他命等三級毒品，依毒危條例，處一萬元以上五萬元以下罰鍰，令接受四小時以上八小時以下毒品危害講習；依毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法，無正當理由不參加講習，依行政執行法規定處以怠金，通常處五千元。

緝毒警官表示，許多Ｋ他命施用者不繳納罰鍰，也不去上講習，又不繳怠金，因名下沒有財產，政府強制執行不到，這些人反覆施用被查獲，不用被強制戒癮，也沒有刑責，持續毒駕上路危害用路人安全，靠查緝難嚇阻。

各界長期討論是否將Ｋ他命升為二級，但顧慮監獄恐爆滿等因素，沒有共識。警官表示，如無法升級，建議修正毒危條例，施用三級毒品在一定時間內再犯，參照施用二級毒品規定科以刑責，並有相關附命戒癮治療、觀察勒戒及強制戒治。

他說，各地方政府毒品危害防制中心列管一、二級毒品人口，提供戒癮、就業、法律扶助、社會福利等資源，但三、四級毒品人口五年內犯第三次以上才被列入，建議擴大列管，至少納入施用三、四級毒品毒駕者。