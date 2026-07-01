全民公敵 安非他命、K他命 毒駕最大宗

政府聚焦打擊依托咪酯類「喪屍煙彈」，但毒駕及施用毒品案件仍以傳統毒品安非他命最多、K他命居次。記者李奕昕／翻攝

毒駕成全民公敵，政府聚焦打擊依托咪酯類「喪屍煙彈」，公告從第二級毒品升為一級，但依警方與衛福部統計，毒駕及施用毒品案件仍以傳統毒品安非他命最多、Ｋ他命居次。緝毒警官分析，這兩種毒品施用族群龐大，占整體毒品人口約七成，須加強防制。

刑事局統計，唾液毒品快篩執法去年十一月廿日上路至今年三月，唾篩陽性四四五二件，其中檢出安非他命占七成、Ｋ他命二成一、依托咪酯類一成六、海洛因一成一、卡西酮近一成，苯二氮平、大麻比率較低，部分案件檢出兩種以上毒品。

依衛福部統計濫用藥物尿液檢驗，多年來安非他命、Ｋ他命均分居一、二名，去年檢出陽性八萬六六六四件，其中安非他命四萬五六五○件，占五成二，Ｋ他命二萬五二二八件，占二成九，施用狀況最嚴重。

警官表示，喪屍煙彈與近年盛行的毒品咖啡包施用族群重疊性高，去年起有取代毒品咖啡包的趨勢，因代謝快，影響唾篩及尿檢，件數可能被低估，但是安非他命、Ｋ他命仍是最主要的施用毒品，連帶毒駕案件多，應從教育、查緝、司法、醫療等加強防制。

警方分析，台灣安非他命、Ｋ他命主要來源，產自泰國、緬甸、寮國交界金三角地區，販毒集團以貨櫃、漁船走私來台，也從境外輸入麻黃鹼、氯假麻黃鹼或鹽酸羥亞胺、三級丁氧羰基去甲基Ｋ他命等原料，在台製造安非他命或Ｋ他命。

刑事局、保安警察第三總隊二○二三年鎖定來自越南貨輪，在高雄港攔查貨車搜出一點二公噸安非他命，海巡署今年一月在屏東外海登檢漁船，起出一點八公噸Ｋ他命，創歷來查獲最大量安非他命、Ｋ他命走私紀錄，顯示毒品需求龐大。

根據法務部統計，全國查獲的毒品純質淨重，二○二二年查獲安非他命一三二三點二公斤，二○二三、二○二四、二○二五年分別有九一五點五、五一六點一、四五九點一公斤，今年一至三月已查獲一九一公斤；二○二二年Ｋ他命二八九六點七公斤，隔年升至四二○二點四公斤，前年、去年各有三八四六點八、三二八○點二公斤，今年一至三月達一三二點八公斤。