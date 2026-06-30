桃園啟動暑假青春專案 張善政：降低不法誘惑風險 非限制青少年休閒

桃園市長張善政今晚間前往中壢區公所，參加青春專案首日宣誓活動，並表示青春專案自7月1日起至8月底實施，結合警察及教育、社政局等局處，加強查緝青少年易聚集場所，防制毒品及詐騙犯罪，同時規畫多元暑期活動，透過預防與輔導並重，陪伴青少年度過安全、充實的暑假。

張善政指出，近年毒品型態及網路詐騙手法日益多元，青少年因涉世未深，較容易接觸毒品或誤入網路求職詐騙陷阱，因此市府每年暑假持續推動青春專案，透過跨局處合作，全力守護青少年安全。青春專案期間除加強查察KTV、撞球場、網咖等青少年易聚集場所，也規畫無人機、熱舞、花藝、書法及各項夏令營等多元課程，提供青少年正向學習、培養興趣及鍛鍊體能的機會，引導暑假生活朝健康方向發展，降低接觸不良環境的風險。

張善政說，青春專案並非限制青少年正常休閒活動，而是降低青少年接觸複雜人士及不法誘惑的風險；此外，暑假戲水活動增加，近期曾發生青少年違規進入危險水域造成憾事，呼籲民眾務必遵守警示標誌，注意自身安全。

青春專案宣誓活動後，張善政率市府聯合稽查小組、員警前往撞球場執行第三方警政聯合稽查，展現市府打擊犯罪、守護青少年身心的決心，聯合稽查小組同時針對KTV、網咖、夜店等場所密集臨檢。警察局表示，今年優化「青春補給站」網站，整合暑期打工、志工及活動資訊，並推出「FUTURE IS YOUNG 青春無限」系列活動，包括花藝、書法、無人機科技體驗及反毒反詐熱舞競賽等，鼓勵青少年善用暑假充實自我。青春專案將持續至8月底，市府將滾動檢討執行策略，強化跨局處合作，相關資訊可至「青春補給站」網站查詢。

今晚包括警察局長廖恆裕、社會局長陳寶民、衛生局長賈蔚、青年事務局長侯佳齡、原住民族行政局長Panay Mulu、環境保護局副局長呂明錡、文化局副局長唐連成、中壢區長李日強都到場。

桃園市今晚啟動青春專案，維護青少年暑假休閒活動安全。記者鄭國樑／攝影