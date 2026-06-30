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進口「牧馬人」吉普車夾藏大麻被扣押拍賣...僅1人投標 出價過低流標

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署扣押從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻走私案的2輛「牧馬人」吉普車，委由行政執行署宜蘭分署今天拍賣，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，距離底價還有一大段差距，以流標收場，將由檢方研議是否換價重新拍賣。

基隆關今年3月間查驗從加拿大海運來台的吉普車，發現夾藏近300袋的大麻，通報調查局航業調查處基隆調查站偵辦，航基站再報請基隆地檢署檢察官指揮。兩輛被查扣的涉案吉普車，是牧馬人無限版型號。

檢方為免吉普車因刑事訴訟程序，導致價值減損，並節省檢調機關保管的成本，因此委由行政執行署宜蘭分署，今天上午10時在基檢辦拍賣會。

法務部行政執行署長繆卓然和宜蘭分署長王金豐、基隆地檢署檢察長陳佳秀、法務部調查局航業調查處長李文義、財政部關務署基隆關務長張世棟，今天在地檢署拍賣活動會場，共同宣示跨機關合作積極落實政府政策決心。

拍賣的2輛牧馬人無限版吉普車輛，其中黑色車2019年出廠、3604CC，里程數7萬4千多公里。鐵灰色車2020年出廠、1995CC，里程數8萬2千多公里，車況均良好、均附有鑰匙2把。

宜蘭分署表示，2輛車都是在通關後、放行前遭刑案查扣，拍定後尚須辦理車輛測試、驗車、領牌才能上路。拍定後會一併點交車輛、鑰匙、進口報單正本、保險文件正本，由買受人辦理後續車輛測試等事宜。

今天共有3組人馬參與投標，但只有1人投標，兩輛吉普車出價分別為15萬元、17萬元，因未達底價流標，後續將由檢方視偵辦時效，研議是否續行換價拍賣。

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財政部關務署基隆關組長張書豪（左起）、基隆關務長張世棟、調查局航調處長李文義、行政執行署長繆卓然、基隆地檢署檢察長陳佳秀、行政執行署宜蘭分署長王金豐和航基站主任黃文昇，今天在拍賣活動前宣示跨機關合作積極落實政府政策決心。圖／宜蘭分署提供
財政部關務署基隆關組長張書豪（左起）、基隆關務長張世棟、調查局航調處長李文義、行政執行署長繆卓然、基隆地檢署檢察長陳佳秀、行政執行署宜蘭分署長王金豐和航基站主任黃文昇，今天在拍賣活動前宣示跨機關合作積極落實政府政策決心。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供

基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供
基隆地檢署委由行政執行署拍賣從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻的2輛吉普車，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，因距底價還有一大段差距，以流標收場。圖／宜蘭分署提供

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