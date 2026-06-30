毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

嘉義市5月發生一起疑似毒駕車禍，車內重傷的蘇姓女乘客經送醫搶救並轉往北部醫院治療後，仍於6月25日因傷重不治。由於肇事的吳姓男子經警方唾液快篩呈安非他命、愷他命及卡西酮陽性反應，全案除依毒品及公共危險等罪嫌送辦外，嘉檢已安排解剖，以釐清蘇女確切死因及與事故間的因果關係。

警方表示，事故發生於5月8日凌晨0時55分許，36歲吳男駕駛小客車，自嘉義市新民路路旁起步，準備左轉仁愛路時，疑未禮讓後方由黃男駕駛的小客車，雙方發生碰撞，黃男車輛失控衝上道路安全島，車頭嚴重毀損。

事故中，吳男未受傷，黃男左手骨裂，而坐在黃男車內的蘇姓女乘客頭部重創，現場一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。救護人員緊急送醫搶救後恢復呼吸心跳，隨後轉送北部醫院持續治療，由家屬就近照護。

警方指出，事故後確認雙方駕駛均無酒駕情形，但依法進行唾液毒品快篩時，吳男對安非他命、愷他命及卡西酮均呈陽性反應，警方已完成相關採證，並依違反毒品危害防制條例及相關罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署表示，蘇女住院治療近一個半月後，因病情惡化，於6月25日近中午宣告不治。檢方隔日已囑託新北地檢署辦理相驗，並安排解剖，以釐清確切死因，以及死亡是否與車禍傷勢具有直接因果關係，作為後續偵辦及責任認定的重要依據。

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