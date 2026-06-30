快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市5月發生一起疑似毒駕車禍，車內重傷的蘇姓女乘客經送醫搶救並轉往北部醫院治療後，仍於6月25日因傷重不治。由於肇事的吳姓男子經警方唾液快篩呈安非他命、愷他命及卡西酮陽性反應，全案除依毒品及公共危險等罪嫌送辦外，嘉檢已安排解剖，以釐清蘇女確切死因及與事故間的因果關係。

警方表示，事故發生於5月8日凌晨0時55分許，36歲吳男駕駛小客車，自嘉義市新民路路旁起步，準備左轉仁愛路時，疑未禮讓後方由黃男駕駛的小客車，雙方發生碰撞，黃男車輛失控衝上道路安全島，車頭嚴重毀損。

事故中，吳男未受傷，黃男左手骨裂，而坐在黃男車內的蘇姓女乘客頭部重創，現場一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。救護人員緊急送醫搶救後恢復呼吸心跳，隨後轉送北部醫院持續治療，由家屬就近照護。

警方指出，事故後確認雙方駕駛均無酒駕情形，但依法進行唾液毒品快篩時，吳男對安非他命、愷他命及卡西酮均呈陽性反應，警方已完成相關採證，並依違反毒品危害防制條例及相關罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署表示，蘇女住院治療近一個半月後，因病情惡化，於6月25日近中午宣告不治。檢方隔日已囑託新北地檢署辦理相驗，並安排解剖，以釐清確切死因，以及死亡是否與車禍傷勢具有直接因果關係，作為後續偵辦及責任認定的重要依據。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉市疑毒駕事故釀1死，檢方安排解剖釐清死因。聯合報系資料照
嘉市疑毒駕事故釀1死，檢方安排解剖釐清死因。聯合報系資料照

毒品 車禍 嘉義

延伸閱讀

嘉義市毒駕2車碰撞 女乘客重傷治療逾月不治

高雄路竹轎車失控「橫掃」外車道 2無辜騎士被撞慘死

頭份女毒駕騎車未打方向燈 警攔檢查獲依托咪酯

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

相關新聞

進口「牧馬人」吉普車夾藏大麻被扣押拍賣...僅1人投標 出價過低流標

基隆地檢署扣押從加拿大海運來台，涉入夾藏大麻走私案的2輛「牧馬人」吉普車，委由行政執行署宜蘭分署今天拍賣，僅有1人投標，分別出價15和17萬元，距離底價還有一大段差距，以流標收場，將由檢方研議是否換價重新拍賣。

毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

嘉義市5月發生一起疑似毒駕車禍，車內重傷的蘇姓女乘客經送醫搶救並轉往北部醫院治療後，仍於6月25日因傷重不治。由於肇事的吳姓男子經警方唾液快篩呈安非他命、愷他命及卡西酮陽性反應，全案除依毒品及公共危險等罪嫌送辦外，嘉檢已安排解剖，以釐清蘇女確切死因及與事故間的因果關係。

毒酒駕合一！砂石車閃迴轉車自撞電桿 驗出吸毒喝酒反應當場被逮

翁姓男子今早駕駛砂石車行經台北市南港區南港路三段，失控自撞路旁電線桿，警方介入發現其酒測值達每公升0.12毫克，毒品唾液快篩檢測也呈K他命陽性反應，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

阿里山林鐵全線通車後違規頻傳 再逮4名遊客擅闖軌道將開罰

阿里山林業鐵路去年7月恢復全線通車，嘉義至阿里山區間列車班次行駛，但仍有遊客違規行走軌道。阿里山林鐵及文資處統計，去年12月至今年5月會同警方33次執行聯合取締，共有33人遭裁罰；本月再查獲4名遊客違規行走軌道，後續將函送交通部鐵道局裁罰。

液態K他命混琴酒德國走私入台 美國學校教師落跑前一刻落網

我國警方日前接獲德國通報，有民眾上網訂購混有毒品K他命的琴酒、試圖從德國寄出走私入台，檢警查出美國學校教師J男及其友人簡女涉案，在J出境前搜索逮人，近日偵結依運毒未遂罪嫌起訴。

高雄男拒撿衝撞警車遭警連開5槍 自撞安全島落網搜出毒煙彈

高雄市李姓男子今年5月4日晚間9點在路邊違規停車遭遇警方盤查，強行駕駛車輛衝撞警用機車逃逸。警方雖當場開槍射擊車輪制止，李男仍一路狂飆，直到自撞後才棄車逃跑，最終仍遭警方圍捕到案，車上查獲含有依托咪酯的電子煙彈，雄檢偵結，依妨害公務罪嫌起訴李男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。