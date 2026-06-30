影／毒酒駕合一！砂石車閃迴轉車自撞電桿 驗出吸毒喝酒反應當場被逮
翁姓男子今早駕駛砂石車行經台北市南港區南港路三段，失控自撞路旁電線桿，警方介入發現其酒測值達每公升0.12毫克，毒品唾液快篩檢測也呈K他命陽性反應，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。
警方調查，41歲翁男今早11時許駕車沿南港路三段往西行，突自撞電線桿，所幸未釀人員傷亡。員警介入時，翁指稱案發時他駕駛空車準備回南港調車場載貨，途中遭遇前方34歲周姓女子駕駛汽車準備迴轉，他閃避不及而肇事。
員警後續發現周女酒測值為0，但翁酒測值達每公升0.12毫克，毒品唾液快篩檢測也呈K他命陽性反應，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。
據悉，翁事後坦言昨晚在家喝啤酒、抽K菸，警方詢後將依公共危險等罪嫌將其送辦，擴大追查毒品來源。
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