阿里山林鐵全線通車後違規頻傳 再逮4名遊客擅闖軌道將開罰

阿里山林業鐵路去年7月恢復全線通車，嘉義至阿里山區間列車班次行駛，但仍有遊客違規行走軌道。阿里山林鐵及文資處統計，去年12月至今年5月會同警方33次執行聯合取締，共有33人遭裁罰；本月再查獲4名遊客違規行走軌道，後續將函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處統計，去年12月起會同警方聯合取締，截至今年5月底執行33次勤務，查獲33名違規民眾，隨著多次聯合執法取締，違規行走軌道的民眾已有減少趨勢，但本月再次會同警方前往二萬平車站附近取締，當場查獲4名遊客違規行走軌道，將依鐵路法函送裁處。

林鐵處指出，阿里山林業鐵路全線通車後，時常發現民眾為抄近路或拍照取景，無視警示標誌進入鐵道路線，甚至行走於橋梁及隧道區段，由於列車班次及維修作業台車不定時行駛，一旦發生意外，恐危及自身及行車安全，將持續會同警方取締，並宣導禁止行走軌道。

林鐵處表示，鐵路法第70條規定，行人及車輛不得侵入鐵路路線，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，且採一人一罰，阿里山鐵路沿線景觀優美，但安全不容忽視，呼籲切勿因拍照、健行或貪圖方便擅闖鐵道路線、橋梁及隧道範圍，共同維護行車及旅遊安全。

阿里山林業鐵路常有遊客違規行走軌道，去年12月至今年5月有33人遭裁罰，本月再查獲4名遊客違規行走軌道。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路常有遊客違規行走軌道，去年12月至今年5月有33人遭裁罰，本月再查獲4名遊客違規行走軌道。圖／林鐵及文資處提供