影／液態K他命混琴酒德國走私入台 美國學校教師落跑前一刻落網

我國警方日前接獲德國通報，有民眾上網訂購混有毒品K他命的琴酒、試圖從德國寄出走私入台，檢警查出美國學校教師J男及其友人簡女涉案，在J出境前搜索逮人，近日偵結依運毒未遂罪嫌起訴。

起訴指出，美籍34歲J男與台籍28歲簡女合資向斯洛維尼亞籍S男購買價值1750歐元的液態毒品K他命，J透過網路通訊軟體向S下單購買K他命、填寫簡女報關資料，再由毒販將液態K他命混入瓶裝琴酒封裝，透過德國不知情物流公司寄送來台，預訂由簡女收取包裹。

德國萊比錫機場緝毒組今年3月24日凌晨4時許在快遞轉運中心執行例行攔查時，發現該包裹內容物有異，經X光機掃描並拆封檢查，發現內含K他命，當場查扣，同年月31日通報我國警方追查。

警方獲報後報請檢方指揮偵辦，士林地檢署檢察官指揮刑事局、北市刑警大隊展開追查，4月27日先於桃園機場第二航廈拘捕準備離境的J男，同步搜索簡女位於台北市士林區住處，查扣手機1支，隔日凌晨搜索J男位於士林區住處，查扣筆電、手機、電子磅秤、空煙彈殼、K他命殘渣袋等證物。

檢方複訊後聲押2人獲准，清查後認定2人涉嫌刑法「運輸第三級毒品未遂」、違反懲治走私條例「運輸走私物未遂」等罪，6月24日偵結起訴。

警方指出，境外毒販將100毫升液態K他命混入400毫升琴酒，以500毫升液體裝瓶寄出，仍遭緝毒單位查出；K他命在德國屬管制藥品，國人切勿以為取得相對容易，就鋌而走險，試圖從國外速讀入台，警方將持續積極與各國執法機構合作，查緝跨境毒品運輸案件。

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警方指出，境外毒販將100毫升液態K他命混入400毫升琴酒，以500毫升液體裝瓶寄出。圖／警方提供