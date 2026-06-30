高雄男拒撿衝撞警車遭警連開5槍 自撞安全島落網搜出毒煙彈

高雄市李姓男子今年5月4日晚間9點在路邊違規停車遭遇警方盤查，強行駕駛車輛衝撞警用機車逃逸。警方雖當場開槍射擊車輪制止，李男仍一路狂飆，直到自撞後才棄車逃跑，最終仍遭警方圍捕到案，車上查獲含有依托咪酯的電子煙彈，雄檢偵結，依妨害公務罪嫌起訴李男。

檢警調查，今年5月4日晚間9時50分許，李男駕駛轎車在高雄市苓雅區體育場路一處違規停車，當時巡邏員警正好騎車經過，見李男違停上前盤查，李男見員警靠前，深怕身上的電子煙彈被警方發現，隨即開車衝撞警用機車後逃離現場。

員警見狀隨即拔槍朝李男轎車左前輪連續射擊5槍，李男車輛中彈後仍不停車，一路狂飆10分鐘最後於中正一路與建軍路口時自撞安全島，李男棄車逃跑，躲進附近草叢中，結果仍被警方發現。

員警在草叢中尋獲其丟棄的隨身包，起獲1顆含依托咪酯的電子煙彈，後又在李男的小客車置物區內找到另一顆電子煙彈。

高雄地檢署偵結，審酌各項證據後，依妨害公務罪嫌對李男提起公訴，至於李男涉嫌持有及施用依托咪酯毒品的部分，則另案偵辦中 。

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