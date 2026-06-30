中市第二警分局偵查隊小隊長涉毒遭押...市警局祭2大過免職處分

台中市第二警分局偵查隊陳姓小隊長涉嫌毒品等案件，台中地檢署檢察官27日搜索，拘提陳姓小隊長到案，經檢察官偵訊後，認其違反毒品危害防制條例等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞，28日向法院聲請羈押禁見獲准，市警局表示，將依公務人員考績法，開考績會後，祭出2大過免職處分。

市警局表示，陳姓警員在今年5月27日調任二分局迄今約一個月，工作內容為偵查隊專責值日，勤業務較為單純，多為協助案件移送文書作業，未實際偵辦刑案。

市警局指出，此案陳姓小隊長，涉犯毒品危害防制條例罪嫌疑重大，嚴重損害政府及公務人員聲譽，將依公務人員考績法第12條第4項規定，在開考績會後，予以一次記二大過免職汰除，從嚴追究相關人員考核監督責任。

第二警分局近日接獲民眾報案，指稱偵查隊陳姓員警涉嫌毒品案件。分局獲報後，立即組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，在6月27日拘提陳姓員警到案，並前往陳員辦公室及住處執行搜索。

檢警在陳男住處查獲安非他命4小包、吸食器一組，案經檢察官複訊後，認其違反毒品危害防制條例等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續追溯毒品來源。

二分局表示，對於員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，以展現淨化團隊、維護警譽的堅定決心。

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