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嘉市80警力封閉式路檢 查獲酒毒駕7件展現零容忍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市日前發生毒駕拒檢逃逸案件，警方查獲依托咪酯煙彈，引發社會關注。嘉義市警察局昨晚立即向中央申請26名保安警察第五總隊警力支援，配合警政署第三波全國同步打擊酒後及毒後駕車專案，規畫16處封閉式路檢點，動員80名警力展開大規模攔查，展現打擊酒毒駕決心。

警察局長陳明志主持勤前教育並前往路檢點慰勉執勤員警，要求落實「四安原則」，兼顧同仁、用路人、被追緝者及案件安全，在確保執勤安全下強勢執法。

警方表示，當晚專案共查獲酒後駕車4件、毒後駕車3件，依法移置保管汽、機車7輛，另查獲通緝犯3人及毒品案1件，除有效遏止酒毒駕，也同步提升治安查緝成效。

市警局指出，自5月24日推動「取締毒駕暨斷根緝毒專案」以來，截至6月29日已查獲35件毒駕案件，其中6人經法院裁定預防性羈押。今年截至目前，共舉發毒駕137件137人、酒駕247件247人，相關案件均依法送辦。

陳明志表示，依托咪酯已於6月27日正式列為第一級毒品，警方將持續結合封閉式路檢及機動攔查，不定期執行酒毒駕取締勤務，全力降低交通事故風險，維護市民行車安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉市警察局長陳明志主持勤前教育，要求落實「四安原則」，在確保執勤安全下強勢執法。圖／嘉義市警局提供
嘉市警察局長陳明志主持勤前教育，要求落實「四安原則」，在確保執勤安全下強勢執法。圖／嘉義市警局提供

嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供
嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供

嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供
嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供

嘉市警察局長陳明志主持勤前教育，要求落實「四安原則」，在確保執勤安全下強勢執法。圖／嘉義市警局提供
嘉市警察局長陳明志主持勤前教育，要求落實「四安原則」，在確保執勤安全下強勢執法。圖／嘉義市警局提供

嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供
嘉市重兵封閉式路檢掃蕩毒駕，80警力一夜查獲酒毒駕7件。圖／嘉義市警局提供

保五總隊增援嘉市掃毒駕，一晚查獲酒駕4件毒駕3件。圖／嘉義市警局提供
保五總隊增援嘉市掃毒駕，一晚查獲酒駕4件毒駕3件。圖／嘉義市警局提供

毒駕 嘉義 酒駕

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