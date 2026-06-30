毒駕氾濫！彰化縣昨晚再查獲5件 今年上半年累計516件

彰化縣警方昨晚執行全國同步取締毒駕勤務， 查獲5件毒駕，其中，員警在福興鄉攔檢1名行車搖晃、神情恍惚機車騎士，他心虛拒檢不停，員警攔截圍捕，經施以毒品唾液快篩檢測，呈依喪屍煙彈陽性反應，並搜出不少毒品，詢問後依毒品、公共危險等罪移送偵辦，建請檢察官羈押。

彰化縣警局表示，昨晚執行取締毒駕專案，共動員171名警力，規劃27處路檢點，針對易發生毒駕的熱點區域，以及治安顧慮場所周邊道路執行攔檢與盤查，並向警政署申請10名保安警力支援，全縣8個分局同步展開大規模路檢、共查獲毒駕5件、酒駕7件，合計12件。

其中，一名40多歲男子疑吸毒後，騎機車行經福興鄉市區時，因行車搖晃、神情恍惚，被鹿港分局路檢勤務攔查，他心虛拒檢不停，警方立即攔截圍捕，成功攔獲人車，發現他有毒品等多項前科，經施以毒品唾液快篩檢測，依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，身上也搜出依托咪酯、海洛英及安非他命等毒品。

縣警局統計，今年累計到昨晚為止，共計取締毒駕516件，酒駕1373件，建請羈押226件，強勢執法成效展現彰警毒駕零容忍、全面斷絕毒品供應鏈的堅定決心。

縣警局表示，在喪屍煙彈造成國內及縣內多件傷亡的毒駕案件後，為嚴懲毒駕犯行、強化社會安全，行政院已在本月27日正式將依托咪酯及其類似物質提升列管為第一級毒品，刑責大幅提高，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，為我國各類刑罰中最嚴重之刑度；施用第一級毒品者，也可處6月以上5年以下有期徒刑。

縣警局強調，依托咪酯類毒品絕非一般煙品，不論供給或施用均將面臨嚴厲刑事責任，民眾切勿因外觀新穎或同儕慫恿而誤觸法網、危害自身健康。 警方也將持續結合各項勤務，全面使用唾液毒品快篩試劑，只要駕駛人有施用毒品徵狀，即實施快篩，若結果「陽性反應」或「拒測且顯有不能安全駕駛」情形，將依現行犯逮捕。

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彰化縣警局昨晚執行全國同步取締毒駕勤務，共查獲毒駕5件、酒駕7件。圖／警方提供

彰化縣警局昨晚執行全國同步取締毒駕勤務，共查獲毒駕5件、酒駕7件。圖／警方提供