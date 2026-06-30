藍營：郭再欽衍生黑金政治 在台南盤根錯節

台南學甲爐碴案二○二二年重新調查，當年還爆發八八槍擊案，槍手掃射地點包括明祥馨已變賣的舊廠房，民進黨前中執委郭再欽被質疑牽扯複雜利益，重創當時市長黃偉哲連任選情。

昨天一審郭再欽被重判，國民黨立委、台南市長參選人謝龍介直言，不能再讓政商關係凌駕在人民健康與土地安全之上。

南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，判決結果有一定程度回應社會期待，但整體刑度仍過輕，郭再欽涉及多起司法案件，且以郭為核心衍生的黑金政治及黨政勾結問題，至今在台南盤根錯節，甚至與民進黨高層關係密切，應實施科技檢控，防止潛逃。南市議會民進黨團回應，「相信法院依法公正審理」。

學甲爐碴案於二○一五年首度被查辦，二○二○年重啟調查，一路延燒到二○二二年，當年十一月發生八八槍案，槍手掃射郭再欽掌控的明祥馨公司變賣的舊廠房，外界質疑背後利益糾紛龐大。

同年十二月爐碴案起訴，郭再欽宣布辭去民進黨中執委，但黨內抨擊聲不斷，之後宣布退黨。

二○二二年，郭再欽又涉入台南市正副議長選舉案，再因賄選被檢方起訴，一、二審被告全無罪，目前上訴最高法院。

二○二四年，檢方偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，郭再欽雖非被告，但調查過程發現，業者曾透過時任南市府顧問的郭再欽居間安排，拜會市長黃偉哲及時任經發局長陳凱凌；郭再欽也遭控與光電業者向銀行超貸，檢方偵辦中。