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影／高雄轎車違停機車停等區 駕駛無照又毒駕遭警飛撲壓制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

盧姓男子昨天凌晨1時許駕車違停高市翠亨南路與中安路口的機車停等區，巡邏員警趨前盤查，發現他無照駕駛；盧下車時趁隙從口袋丟出一包安非他命後落跑，被警方飛撲壓制，隨後在其車上起獲依託咪酯菸彈4顆，並測出盧涉毒駕

前鎮警分局復興派出所員警今天凌晨1時許執行巡邏勤務，巡經翠亨南路與中安路口時，發現盧姓男子（50歲）駕車違停占用在機車停等區，立即上前攔查。

警方盤查發現盧無照開車，告知盧「沒駕照怎麼可以開車？」警方眼尖發現盧口袋有東西，要求盧將東西拿出來，盧稱「真的沒東西啦」沒料隨後將東西丟在地上，警方見狀，喝斥盧的同車陳姓友人（51歲）將東西撿起，目測發現是「安非他命」。

盧見狀拔腿落跑時，被警方飛撲在地壓制，喝斥盧「跑什麼跑，趴下」盧被逮後，當下否認東西不是他的。但警方隨後在車中查獲依托咪酯煙彈4顆及電子煙主機1台。

警方當場對盧男施以毒品試劑檢驗及唾液快篩呈陽性反應，盧涉有毒駕行為，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
盧姓男子昨凌晨駕車違停高市前鎮區路口機車停等區，無照駕駛還持毒，被警方飛撲壓制，並測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄 違停 毒駕

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