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毒駕拒檢狂逃擦撞3車 嘉市警逮男查獲喪屍煙彈送辦
嘉義市北興派出所員警今天凌晨巡邏時，發現1名男子駕車蛇行，攔查時對方拒檢逃逸，沿途擦撞3輛停放車輛，警方追捕後查獲疑似依托米酯煙彈及電子煙加熱棒，男子毒品初篩對依托米酯及愷他命均呈陽性，依毒品及毒駕罪嫌移送偵辦。
警方表示，北興派出所凌晨3時許執行巡邏勤務，行經西區北港路與中興路口時，發現吳姓男子駕駛自小客車行車不穩、偏離車道，員警立即示意停車受檢。
不過，吳男拒絕配合攔查，反而加速駕車逃逸，逃逸過程中擦撞路旁3輛停放車輛，最後駛入香格里拉KTV後方停車場。警方迅速包圍攔截，順利將吳男制伏逮捕。
警方搜索後，在現場查獲疑似依托米酯煙彈1顆及電子煙加熱棒1支，經毒品初步篩檢，吳男對依托米酯及愷他命均呈陽性反應，涉嫌施用毒品後駕車上路，危及其他用路人安全。
警方訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪（毒駕）等罪嫌，將吳男移送嘉義地檢署偵辦，後續也將釐清毒品來源及相關案情。
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