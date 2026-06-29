毒駕拒檢狂逃擦撞3車 嘉市警逮男查獲喪屍煙彈送辦

「無限夢想老公司」老闆詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，去年8月間在台中市豐原區一間超商外，遭台北市黃姓男子持刀砍死，黃男行凶後一小時投案，辯稱「替前女友出氣」，檢方依傷害致死罪起訴後，黃男遭法院羈押迄今，因羈押期將屆滿，法官審酌，黃男犯後刪除關鍵證人通話紀錄，有勾串證人、逃亡之虞，裁定從今年7月2日起延押2月。

2026-06-29 12:37