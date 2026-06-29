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影／5案通緝犯毒駕拒檢衝撞警 三峽警壓制逮人起獲依托咪酯

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市三峽警分局鶯歌分駐所員警今天上午巡邏時，接獲勤務指揮中心通報，有機車騎士疑似毒駕，立即前往攔查，發現周姓男子神情恍惚、持續流口水，疑似施用毒品後騎車。周男假意配合盤查，隨即企圖發動機車衝撞逃逸，員警迅速將他拉下車壓制，成功控制現場，未造成人員傷亡。

警方表示，鶯歌分駐所員警今天上午10時55分在鶯歌區建國路執行巡邏勤務時，接獲通報前往攔查，確認43歲周男疑似施用毒品後騎乘重機車。周男盤查時企圖騎車逃逸，遭員警當場制伏。

據了解，周男遭新北地方法院、新北地方檢察署、桃園地方法院及桃園地方檢察署發布妨害自由、毒品及竊盜等共5案通緝。警方依法附帶搜索，在他身上查獲裝有煙彈的電子霧化器1支，煙彈初步檢驗呈第一級毒品依托咪酯陽性反應，另查獲疑似供施用海洛因的已使用注射針筒2支及毒品殘渣袋2個，均依法扣押。

警方訊後依妨害自由、毒品、竊盜通緝、違反毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪嫌，將周男移送新北地檢署偵辦。

三峽分局表示，警方對毒品犯罪及危害公共安全行為絕不寬貸，將持續加強巡邏及查緝工作，守護社會治安，保障民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣電子霧化器、依托咪酯菸彈、疑供施用海洛因的注射針筒及毒品殘渣袋等證物。記者張策／翻攝
警方查扣電子霧化器、依托咪酯菸彈、疑供施用海洛因的注射針筒及毒品殘渣袋等證物。記者張策／翻攝

三峽 毒駕 通緝 毒品 喪屍煙彈

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