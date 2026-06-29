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頭份女毒駕騎車未打方向燈 警攔檢查獲依托咪酯
苗栗縣頭份市44歲徐姓女子深夜騎車返家途中，因車速過快且未打方向燈遭員警攔檢，除快篩檢測發現毒駕，並查獲安非他命、依托咪酯菸彈等證物，依違反公共危險、毒品等罪嫌送辦。
為強力壓制依托咪酯類毒品，行政院27日已正式生效將依托咪酯及其類似物質提升列管為第一級毒品，刑責大幅提高。
苗栗縣警察局頭份分局今天表示，分局警備隊隊長陳坤億與警員張泊恩28日深夜10時許行經頭份市信東路，發現徐女騎乘普通重機因車速過快且未打方向燈，遂實施攔檢。
徐女見員警攔檢，坦承近期曾施用毒品，經唾液快篩檢測，結果呈現甲基安非他命及依托咪酯陽性反應。
警方表示，現場並查扣第二級毒品安非他命1罐（毛重約6.9公克）、依托咪酯菸彈3顆（約4.93公克、5.28公克、5.63公克）及電子菸桿1支等證物，全案依公共危險（毒駕）及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦；另依道路交通管理處罰條例製單舉發、移置保管該車並吊扣牌照。
頭份分局分局長郭譯隆呼籲，毒品危害個人健康，更可能造成無辜用路人生命財產危害，警方將持續加強查緝毒駕行為，守護道路安全，維護民眾安心用路環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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