中國小粉紅桃機禁攝區偷拍 移民署：2年不許來台

媒體報導，有中國小粉紅來台並在禁攝區偷拍、上傳網路惹議。對此，內政部移民署今天表示，經查涉案的中國大陸人士為去年11月來台及出境，將依規管制其2年不予許可來台。

自由時報報導，網名為「天上白羊」的中國人於25日在中國行動應用程式（APP）嗶哩嗶哩（bilibili）上傳題為「第一次去中國台灣直接破防！換台幣差點困死桃園機場」的VLOG，片中不斷強調「中國台灣」，還特意用五星旗emoji符號遮住疑似桃園機場停機坪往第二航廈方向看到的中華民國國旗。

除此之外，「天上白羊」還偷拍安檢區域、證照查驗區等明確規定不得拍攝的地方及相關人員，甚至發生自以為能走自動通關的鬧劇。相關畫面被分享到社群平台脆（Threads）後引發輿論譁然。

移民署入出國事務組科長黃于倢上午對外說明，經查上傳影片的中國大陸人士，是於去年11月間來台並於同月出境，其於桃園機場入境證照查驗等區域擅自錄影的行為，已經違反特定區域禁止拍照錄影規定，不僅影響證照查驗秩序，也可能侵害其他旅客個人資料及隱私。

黃于倢強調，已掌握該名中國大陸人士身分，有關其發布爭議影片內容，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台，並針對其後續申請案遇案嚴審，逐案會商陸委會等相關機關。