屏警治安掃蕩專案 10天送辦74人

暑假將至，屏東縣警察局里港分局動員200人次警力執行治安掃蕩專案，從18日至28日，查獲毒駕、詐騙、毒品等案件，分別將74人依法送辦。

里港警分局副分局長阮志強今天接受媒體聯訪表示，暑假將至，為防範青少年於暑假期間涉足不當場所或為不法集團所利用從事詐騙等，規劃「淨化轄區治安掃蕩專案」，動員警力逾200人次，除稽查刑事案件，並加強臨檢電子遊藝場、娃娃機店、網咖及其他青少年易聚集場所。

阮志強指出，專案查緝成果豐碩，查獲詐騙案、毒品案、賭博、通緝犯、毒駕等案件，分別依法送辦共74人，並查扣依托咪酯、安非他命等各式毒品，共1104.7公克。

里港警分局表示，藉由臨檢向業者及在場民眾宣導全面禁用電子煙新制，若持有、使用可處新台幣3萬至10萬元，販賣或供應最重可處7年有期徒刑。另外，也提醒公共遊樂場所負責人或管理人，如縱容兒童、少年於深夜聚集場所內，而未即時通報警察機關者，依社會秩序維護法最高可處1萬5000元以下罰鍰，情節重大或再犯者，得併處停止營業或勒令歇業。

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