快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

屏警治安掃蕩專案 10天送辦74人

中央社／ 屏東縣29日電

暑假將至，屏東警察局里港分局動員200人次警力執行治安掃蕩專案，從18日至28日，查獲毒駕、詐騙毒品等案件，分別將74人依法送辦。

里港警分局副分局長阮志強今天接受媒體聯訪表示，暑假將至，為防範青少年於暑假期間涉足不當場所或為不法集團所利用從事詐騙等，規劃「淨化轄區治安掃蕩專案」，動員警力逾200人次，除稽查刑事案件，並加強臨檢電子遊藝場、娃娃機店、網咖及其他青少年易聚集場所。

阮志強指出，專案查緝成果豐碩，查獲詐騙案、毒品案、賭博、通緝犯、毒駕等案件，分別依法送辦共74人，並查扣依托咪酯、安非他命等各式毒品，共1104.7公克。

里港警分局表示，藉由臨檢向業者及在場民眾宣導全面禁用電子煙新制，若持有、使用可處新台幣3萬至10萬元，販賣或供應最重可處7年有期徒刑。另外，也提醒公共遊樂場所負責人或管理人，如縱容兒童、少年於深夜聚集場所內，而未即時通報警察機關者，依社會秩序維護法最高可處1萬5000元以下罰鍰，情節重大或再犯者，得併處停止營業或勒令歇業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東 屏東縣 詐騙 毒品 警察

延伸閱讀

持有電子煙重罰10萬 販售最高關7年

健康名人堂／毒品危害防制 藥局是社會安全網關鍵

調查局執行打詐專案 查獲洗錢金額逾255億元

調查局破洗錢255億 會計師、銀行人士涉詐情形加深

相關新聞

影／知名藥膏變毒膏！保三總隊聯手海關偵破泰國移工運毒案

跨境毒梟偽裝手法再升級！保三總隊與財政部關務署台中關日前在執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是很多人到泰國會買的知名藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命，檢警循線查獲此跨國毒品案。

資訊盲點 專家：沒雨不代表安全

台中蝴蝶谷步道奪命山難，主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕坦言，因為誤判天氣導致意外。林保署台中分署昨表示，「雨停了，不代表山林安全了」，不應存在「目前沒雨即安全」的資訊盲點。也有山友不解，連續大雨後為何還要上山？登山嚮導蕭添益則緩頰說，當天登山口未出現大雨，也未發布豪大雨警報，他認為較接近意外事件。

誤判天氣導致意外…蝴蝶谷落石奪命 主辦：羞愧

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道前天下午落石坍方，造成登山團四死一傷慘劇。搜救人員耗費近七個小時搶救，才將遺體全數運送下山，檢察官昨相驗，確認四名死者皆因落石重擊導致創傷性休克死亡。台中地檢署表示，目前暫無人列被告，但是否有相關人等涉犯刑責，會持續調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。