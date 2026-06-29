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影／知名藥膏變毒膏！保三總隊聯手海關偵破泰國移工運毒案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

跨境毒梟偽裝手法再升級！保三總隊與財政部關務署台中關日前在執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是很多人到泰國會買的知名藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命，檢警循線查獲此跨國毒品案。

保三總隊報請彰化地方檢察署黃淑媛檢察官指揮偵辦，經專案小組蒐證，掌握犯嫌身分及運毒事證後，執行查緝行動，當場查獲前來領取郵包之德姓泰國犯嫌，經現場逮捕並查證身分後，確認為男性移工，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請彰化地方檢察署偵辦，經檢察官提起公訴。

調查發現，運毒集團這次用來藏毒的泰國知名藥膏，是許多人到泰國旅遊常買的「神級藥膏」，運毒集團先將毒品藏放於藥膏原廠包裝內，欲利用藥膏本身強烈的辣椒氣味，企圖干擾緝毒犬嗅聞及被海關查緝，細分微小55包裝的風險，幸好即時攔獲，阻止毒品流入市面及後續衍生之毒駕行為。

警方指出，安非他命屬第二級毒品，施用後可能造成精神亢奮、幻覺、妄想及暴力傾向，長期濫用更可能造成腦部及心血管系統永久損害，如駕車吸食安非他命更將造成車輛衝撞，引發重大死傷，毒駕害人害己，請民眾切勿吸食。保三總隊將持續從源頭阻斷毒品流入市面，並溯源追查幕後主嫌及販毒網路，展現政府打擊毒品犯罪之決心，全力守護國人身心健康及交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供
保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供

保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供
保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供

保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供
保三總隊與財政部關務署台中關執行國際郵包攔檢時，發現1件來自泰國的「生活用品」包裹，原以為只是普通藥膏，經拆封竟發現5條泰國知名止痛藥膏內，每條中塞了已分裝好的1條狀第二級毒品安非他命。圖／保三總隊提供

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資訊盲點 專家：沒雨不代表安全

台中蝴蝶谷步道奪命山難，主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕坦言，因為誤判天氣導致意外。林保署台中分署昨表示，「雨停了，不代表山林安全了」，不應存在「目前沒雨即安全」的資訊盲點。也有山友不解，連續大雨後為何還要上山？登山嚮導蕭添益則緩頰說，當天登山口未出現大雨，也未發布豪大雨警報，他認為較接近意外事件。

誤判天氣導致意外…蝴蝶谷落石奪命 主辦：羞愧

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道前天下午落石坍方，造成登山團四死一傷慘劇。搜救人員耗費近七個小時搶救，才將遺體全數運送下山，檢察官昨相驗，確認四名死者皆因落石重擊導致創傷性休克死亡。台中地檢署表示，目前暫無人列被告，但是否有相關人等涉犯刑責，會持續調查釐清。

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