資訊盲點 專家：沒雨不代表安全

台中蝴蝶谷步道奪命山難，主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕坦言，因為誤判天氣導致意外。林保署台中分署昨表示，「雨停了，不代表山林安全了」，不應存在「目前沒雨即安全」的資訊盲點。也有山友不解，連續大雨後為何還要上山？登山嚮導蕭添益則緩頰說，當天登山口未出現大雨，也未發布豪大雨警報，他認為較接近意外事件。

意外發生後，臉書肉腳登山隊有多位山友說，這起嚴重傷亡意外原可預防，這種天氣還去爬山令人不解；熱愛登山攝影的Scott Pai 山小白也在臉書發文，有登山團員說早上天氣還很好，這是很大誤解，連續多天豪雨，不是說早上沒下雨就沒事，像連續豪雨真的就最好不要上山。

蕭添益指出，蝴蝶谷步道是谷關七雄唐麻山步道的支線，步道今年四月底才整修重新開放，屬成熟步道，先前一點四公里處雖曾崩塌，但此次崩塌的一點二公里處，過去無明顯崩塌跡象。

蕭添益說，該團並非在颱風來襲期間帶團員攀登高難度高山，起登時未下雨，嚮導帶隊行進時走在前方，途中還折返回頭提醒腳程較慢的團員，已盡到應盡責任；當天氣象降雨預報未達封閉步道標準，不應苛責帶隊者。

林保署台中分署指出，山區若受連日豪雨影響，邊坡、岩壁與土石可能處於不穩定狀態。隨天氣轉晴，不少人開始登山健行，但豪雨過後，山區仍可能存在落石、坍方及倒木等潛在風險，因此「雨停並不代表風險解除」。

台中分署進一步說明，雨後放晴反而更危險，因連日降雨使土壤與岩壁含水量大增，穩定性下降；放晴後經陽光曝曬，岩石與土壤因熱脹冷縮與水分快速蒸發，更易導致鬆動岩塊剝落。此外，崩塌具有延遲性，邊坡未必在降雨當下崩落，可能於雨停後數小時甚至數天，才因重力或外力作用引發落石或坍方。

另法界人士指出，主辦團體雖強調為卅多年好友出遊，並設有雨天備案，但既以組織名義活動，且有專業嚮導帶隊，是否涉及未盡注意義務的過失責任，仍待檢警進一步釐清。