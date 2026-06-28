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蝴蝶谷步道落石傷亡 林業署台中分署粉專提醒：雨停不代表山林安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中和平蝴蝶谷瀑布步道昨天落石4死1傷意外，林業及自然保育署台中分署今天在臉書粉專強調「雨停了，不代表山林安全了！｜請審慎評估再出發」；登山嚮導、攀岩教練蕭添益表示，蝴蝶谷步道今年4月才經林業署台中分署整修後重新開放，屬成熟步道，登山團起登時未下雨，該團嚮導途中也盡到應盡責任，蕭添益認為此條件下帶隊者不應被苛責。

蕭添益表示，蝴蝶谷步道是谷關七雄的唐麻山步道的支線，屬於成熟的登山步道，今年4月30日開放至今不到2個月，先前雖然在1.4 K處有崩塌過，但是此次崩塌的1.2 K先前並無明顯的崩塌跡象；當天到登山口無下大雨，也並無豪大雨警報，他認為比較像是意外。

他說該團並非在颱風來襲時帶團員爬高難度的高山，該團嚮導帶隊走在前面，途中看到需渡溪再折回告訴腳程慢的團員並提醒，蕭添益認為嚮導已盡到應盡的責任，當天氣象降雨量預報未達封閉步道標準，不應苛責帶隊者。

林業署台中分署今天在臉書PO文提醒大家，當山區受到連日豪雨影響，邊坡、岩壁及土石都可能處於不穩定狀態。隨著天氣轉晴，不少人開始登山、健行，但豪雨過後山區可能仍有落石、坍方及倒木等潛在風險。因此，雨停了，不代表山林風險已經解除。

台中分署說，為什麼雨後放晴反而更危險？因為土石吸飽水分，連日降雨使土壤及岩壁含水量大增，土石鬆動、穩定性下降。 日曬加速鬆動，放晴後受到陽光曝曬，岩石與土壤因熱脹冷縮及水分快速蒸發，容易讓原本鬆動的岩塊剝落。崩塌具有延遲性，邊坡不一定會在降雨當下崩落，而可能在雨停後數小時甚至數天，才因重力或外力作用發生落石、坍方。

台中分署強調秉持「開放山林、風險自主管理」理念，政府開放山林，自然步道的開放與管制均依據氣象、雨量及現地狀況等客觀數據標準辦理，兼顧民眾親近山林需求與登山安全。但步道沒封閉並不代表山區完全沒風險。山一直都在，不急著上山。連日豪雨後，多一分等待、多一分警覺，就是對自己與同行夥伴最好的保障。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供

台中 林業署 落石

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