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喪屍煙彈升一級毒品上路 首日全國掃蕩查獲63人、毒駕49件

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生多起重大毒駕肇事造成傷亡，行政院公告從第二級毒品升為一級，昨天生效，刑事局統計首日查獲依托咪酯類毒品案55件、犯嫌63人，查扣依托咪酯類煙油18瓶及煙彈109顆，查獲毒駕49件，宣示對新興毒品及毒駕零容忍。

依托咪酯類升為一級毒品後，刑責大幅提高。依毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣一級毒品者，處死刑或無期徒刑；施用一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。

依托咪酯類2024年8月經公告列管為三級毒品，同年11月升為二級，為強力壓制，行政院公告升為一級，昨天生效，警政署責成全國各警察機關掃蕩，展現即時執法及強力壓制決心。

警政署今年5月24日起執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，加強查緝毒品及毒駕，刑事局統計至昨天，查獲各類毒品製造、販賣、運輸或轉讓等「供給面」犯嫌790人，施用或持有等「施用面」犯嫌4084人，製毒場所164處，查扣各類毒品121.15公斤、依托咪酯類煙油1430瓶、依托咪酯類煙彈5894顆、犯罪不法所得現金953萬4767元，並查獲毒駕3676件。

刑事局表示，喪屍煙彈外觀隱蔽、施用便利，衍生毒駕嚴重危害國人生命及交通安全，短時間內連續升級，創我國毒品管制史上先例，凸顯其成癮性、濫用性及社會危害性已達高度警戒程度；依托咪酯類絕非一般煙品，供給或施用將面臨嚴厲刑事責任，民眾切勿因外觀新穎或同儕慫恿而誤觸法網，危害自身健康。

刑事局指出，毒品與毒駕形成複合型公共安全風險，警方採取「查毒駕、追藥頭、斷來源」策略，從路面個案向上追查毒品供應鏈，擴大打擊犯罪網絡，讓毒品遠離社區及道路；民眾如發現疑似販毒、吸毒、毒駕或毒品分裝場所，請立即撥打110檢舉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生多起重大毒駕肇事造成傷亡，行政院公告從第二級毒品升為一級。記者李奕昕／翻攝
依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生多起重大毒駕肇事造成傷亡，行政院公告從第二級毒品升為一級。記者李奕昕／翻攝

喪屍煙彈 毒駕 毒品 行政院 刑事局

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