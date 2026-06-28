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萬里溪堰塞湖蓄水逾233萬立方公尺 嚴防午後降雨衝擊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮萬里溪堰塞湖截至今天12時，蓄水量233萬立方公尺，約占最大容量55%。林保署花蓮分署指出，今天用最大雨量計算，目前評估今天不會溢流，下午將再視降雨情況預估溢流時間。花蓮縣政府提醒，萬里溪橋、箭瑛大橋與西寶大橋已封閉，請民眾勿靠近溪流。

萬里溪堰塞湖最大蓄水量420萬立方公尺，壩高108公尺，截至中午12時，蓄水量達233.40萬立方公尺，花蓮分署評估，目前評估今天不會溢流，不過中央氣象署報告，花蓮會有對流雲系會造成午後雷陣雨，下午再進一步評估溢流的時間。

空勤總隊今天用直升機載送人員，到萬里溪堰塞湖上方布放水位計，過程順利，將更準確監測堰塞湖水位。

花蓮縣政府表示，萬里溪堰塞湖目前仍處紅色警戒狀態，相關交通管制措施持續實施，公路局已封閉台9線萬里溪橋，並保留1車道供緊急應變使用；箭瑛大橋、西寶大橋及萬里溪中心埔河堤便道同步封閉，後續將視現場狀況機動調整。

縣府指出，替代道路方面，縣道193線維持正常通行，民眾可利用中興大橋、台11甲及台11丙等橫向道路銜接縣道193線或台11線通行。台鐵目前營運正常，相關單位持續24小時監控，旅客應留意最新運輸資訊。

疏散撤離部分，萬榮鄉公所與鳳林鎮公所已啟動強制撤離措施，今天共撤離保全戶186人，其中萬榮鄉99人、鳳林鎮87人，並於鳳林國小設置前進指揮所，統籌各項應變工作。

縣長徐榛蔚表示，目前警戒尚未解除，已要求地方公所會同警消單位持續落實撤離及巡查工作，並加強萬里溪及馬太鞍溪沿線河床巡視，避免民眾或遊客進入危險區域。消防局也出動無人機及警力執行空地巡查，確保警戒區淨空。

另外，縣府建設處日前已完成箭瑛大橋橋墩周邊清疏作業，水利署也針對萬里溪沿線7處堤防進行加高補強，農田水利署則關閉2處取水閘門，全面強化防汛整備。

縣府呼籲，萬里溪堰塞湖警戒仍未解除，民眾切勿進入河川區域及警戒範圍，並配合各項交通管制與疏散措施，共同維護生命財產安全。

花蓮萬里溪堰塞湖截至今天12時，蓄水量233萬立方公尺，約占最大容量55%，林保署花蓮分署指出，今天用最大雨量計算，目前評估今天不會溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖截至今天12時，蓄水量233萬立方公尺，約占最大容量55%，林保署花蓮分署指出，今天用最大雨量計算，目前評估今天不會溢流。圖／林保署花蓮分署提供

空勤總隊今天用直升機載送人員，到萬里溪堰塞湖上方布放水位計。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天用直升機載送人員，到萬里溪堰塞湖上方布放水位計。圖／空勤總隊提供

花蓮萬里溪堰塞湖截至今天12時，蓄水量233萬立方公尺，約占最大容量55%，林保署花蓮分署指出，今天用最大雨量計算，目前評估今天不會溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖截至今天12時，蓄水量233萬立方公尺，約占最大容量55%，林保署花蓮分署指出，今天用最大雨量計算，目前評估今天不會溢流。圖／林保署花蓮分署提供

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