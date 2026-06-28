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影／逢甲商圈違規停車...台中男心虛落跑跌倒被逮 警扣安毒送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子有毒品前科，昨晚在逢甲商圈違規停車，警方前往盤查時，何男突拔腿狂奔，但跑不到一百公尺，隨即在路口處跌倒，遭警方逮捕，警方起獲毒品安非他命，另唾液篩檢發現何有海洛因毒品反應，全案警詢後依毒品、公共危險等罪送辦。

第六警分局西屯所27日晚間巡邏時，發現何姓男子（41歲）駕駛轎車違規停放在福星路公車停等區，依法上前盤查，未料何男疑似畏罪心虛，下車後拒絕配合並趁隙逃逸，最終遭追捕員警壓制，依法帶回調查，警詢後依毒品等罪，移送台中地方檢察署偵辦。

據查，何男見警員上前盤查時，一度拒絕配合，趁其他支援警力尚未到場前拔腿狂奔，但因案發當時適逢雨後，路面濕滑，何男逃跑過程中不慎自摔，隨即遭追趕而來的警員壓制

警方查獲其持有毒品安非他命（重12公克）等違禁物品，經施以毒品唾液快篩呈海洛因的陽性反應，依法逮捕，並移送檢方偵辦。

第六警分局強調，毒駕嚴重危害用路人安全，警方對疑似毒駕行為絕不輕縱，將持續加強攔查、檢測及查緝作為，防止毒駕事故發生，全力守護市民交通安全。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，遭警方查獲毒品。圖／網友henry_1216_cyq提供
台中市何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，遭警方查獲毒品。圖／網友henry_1216_cyq提供

台中市何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，何男不服盤查，徒步逃逸但跌倒落網，遭警方查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，何男不服盤查，徒步逃逸但跌倒落網，遭警方查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，何男不服盤查，徒步逃逸但跌倒落網，遭警方查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子昨天在逢甲商圈違規停車，何男不服盤查，徒步逃逸但跌倒落網，遭警方查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝

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