聽新聞
0:00 / 0:00
影／逢甲商圈違規停車...台中男心虛落跑跌倒被逮 警扣安毒送辦
台中市何姓男子有毒品前科，昨晚在逢甲商圈違規停車，警方前往盤查時，何男突拔腿狂奔，但跑不到一百公尺，隨即在路口處跌倒，遭警方逮捕，警方起獲毒品安非他命，另唾液篩檢發現何有海洛因毒品反應，全案警詢後依毒品、公共危險等罪送辦。
第六警分局西屯所27日晚間巡邏時，發現何姓男子（41歲）駕駛轎車違規停放在福星路公車停等區，依法上前盤查，未料何男疑似畏罪心虛，下車後拒絕配合並趁隙逃逸，最終遭追捕員警壓制，依法帶回調查，警詢後依毒品等罪，移送台中地方檢察署偵辦。
據查，何男見警員上前盤查時，一度拒絕配合，趁其他支援警力尚未到場前拔腿狂奔，但因案發當時適逢雨後，路面濕滑，何男逃跑過程中不慎自摔，隨即遭追趕而來的警員壓制
警方查獲其持有毒品安非他命（重12公克）等違禁物品，經施以毒品唾液快篩呈海洛因的陽性反應，依法逮捕，並移送檢方偵辦。
第六警分局強調，毒駕嚴重危害用路人安全，警方對疑似毒駕行為絕不輕縱，將持續加強攔查、檢測及查緝作為，防止毒駕事故發生，全力守護市民交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。