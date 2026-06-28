影／白天自撞安全島翻車 豐原警方測出又是毒駕

台中市豐原區昨天下午發生自撞翻車意外，員警到場檢測駕駛無酒駕，再以唾液檢測，發現駕駛有毒品反應，依公共危險罪毒駕行為移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局昨天下午3時45分獲報，在豐原區中正路與成功路口有交通事故發生，立即派員前往處理。員警到場了解，48歲曾姓男子駕駛轎車，沿成功路快車道行駛左轉中正路往神岡方向行駛，自撞安全島後側翻，駕駛手臂擦挫傷，無生命危險。

警方依規定施以酒精濃度測試，曾男無飲酒情形；經曾男同意唾液檢測結果呈陽性反應，全案依公共危險罪毒駕移送台中地檢署偵辦；另相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。

合作派出所副所長陳澤宇呼籲，毒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，警方對毒駕案件將持續加強攔查、檢測及查緝作為，依法嚴辦不容姑息，全力維護市民交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原區中正路與成功路口昨天下午發生自撞翻車意外，警方測出駕駛涉毒駕。圖／警方提供