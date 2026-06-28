喪屍煙彈列一級毒品…新法6月27日生效 製造、運輸、販賣處無期徒刑

新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯毒品嚴重危害社會安全，法務部6月17日會同衛福部召開審議委員會，通過將依托咪酯從二級毒品升為一級毒品，行政院已正式公告，自6月27日起正式生效，換句話說，從昨天凌晨起，只要製造、運輸、販賣依托咪酯被捕，最重可處死刑或無期徒刑。

依托咪酯從二級升為一級毒品，連意圖販賣而持有的刑度也大不同，依毒品危害防制條例規定，意圖販賣而持有第一級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金。意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

行政院公告後，檢警調已從6月27日凌晨起，將依托咪酯列為一級毒品罪偵辦。司法實務上，常見「喪屍煙彈」有引誘吸食或轉讓情形，未來引誘他人施用者，可處3年以上10年以下有期徒刑；轉讓者處1年以上7年以下有期徒刑。

衛福部統計，依托咪酯已成為毒品使用大宗，此毒品之所以氾濫，在於它製程簡單、取得容易，且價錢便宜，並以電子煙作為主要載具，諸多誘因廣為輕人使用，尤其以社會新鮮人為主要族群，導致毒駕事件頻傳。

行政院會6月25日也通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，首度將「持有」納入開罰範圍，增訂持有、使用電子煙者可直接沒入，最高處10萬元罰鍰；入境旅客少量攜帶最重可處100萬罰鍰，1年內再犯將處刑罰。製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙將處刑罰，最重可關7年、處500萬元罰金。

另外，為遏止毒駕悲劇，行政院會日前通過刑法、刑法施行法修法，增訂毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪的累犯再犯者，不得假釋，草案將送立法院審議。

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