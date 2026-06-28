高齡公共危險案增 酒駕、肇逃逾9成

因醫療進步，國人平均壽命增加，也使高齡犯罪議題受到關注。依警政署統計，二○二五年六十五歲以上嫌疑人涉公共危險罪者，達四四六二人，為僅次於竊盜、駕駛過失的第三大案類，第四季高齡涉公共危險嫌疑人達一二一九人，比前一季增加約一成，是主要案類中增幅最高者。

今年五月，屏東七旬李姓老翁駕駛小貨車，因左後尾燈未亮遭警攔查，李酒駕拒檢並逃逸，擦撞警用機車。警方攔下李後，測得酒測值每公升○點五毫克，依公共危險、妨害公務等罪嫌將他送辦。本月，高雄六十五歲黃姓男子酒後騎乘電動輔助自行車，自撞停放路旁的轎車，酒測值高達每公升○點九毫克，吃上公共危險罪。

警方統計高齡嫌疑人酒駕二六一三人、肇事逃逸一六一四人，合計占公共危險案件人數近九成五。

警方表示，高齡者飲酒未必一定是在應酬場合，有些是為省錢或圖方便，喝酒後仍騎自行車、電動輔助自行車或電動車返家，不願叫計程車或代駕。

老年人酒駕常有反覆違規情形。一名警官表示，有老年人還停留在過去觀念，「以為騎腳踏車不算酒駕」，一般自行車酒後騎乘雖不構成公共危險罪，仍可能挨罰，而電動輔助自行車、微型電動二輪車，只要酒測值超標，即涉刑法不能安全駕駛罪。