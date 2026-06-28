竊盜居冠 高齡者涉案人數 連5季攀升

警政署統計，二○二五年第四季，查獲六十五歲以上嫌疑人九○二八人，比前年第四季七七三七人增加一二九一人，增幅超過一成六，統計顯示，高齡嫌疑人連續五季人數遞增。去年全年六十五歲以上嫌疑人共三萬五○二一人，占全體嫌疑人約百分之八。

今年高齡嫌疑人的統計數據尚未出爐，但依台中市主計處六月公布的數據顯示，今年一至四月高齡嫌疑人為二二五一人，較去年同期增加四二七人、增幅達兩成三，呈上升趨勢，但台中市「高齡」定義為六十歲以上，與警政署標準不同。

統計分析，去年高齡嫌疑人以竊盜七八九七人最多，駕駛過失四四八七人、公共危險四四六二人分居二、三位，從偷單車、交通事故到酒駕，高齡者涉案類型多元。今年五月，高雄七十二歲劉姓老翁因腳踏車故障，看到路旁未上鎖的單車，直接騎走，警方追查兩天才查獲，尋回價值近萬元的單車；劉稱無力承擔修理舊車的費用，臨時起意行竊。

台北市蔡姓警官說，人口老化是高齡嫌疑人增加的主要背景；高齡人口變多，進入警方統計系統的人數也會增加。除人口老化外，詐欺集團近年大量耗用年輕車手，部分集團開始將目標轉向老年人，吸收擔任取款、收款或人頭帳戶等角色，高齡者涉詐案件增加，也與這類招募轉向有關。

社會風氣改變，也可能造成高齡嫌疑人數字上升。警官觀察，過去店家遇到長者拿走商品或忘記付款，可能讓對方補錢了事，但現在商家多有監視器及通報流程，更常直接報警，由員警到場處理。警官強調，這類案件不代表每名未付款長者都有竊盜故意，但報案、調閱畫面及後續偵辦增加後，進入警方統計的案件也會變多。

根據統計，高齡嫌疑人增加幅度高於高齡人口成長，近五季六十五歲以上人口僅增百分之四，高齡嫌疑人卻增幅超過一成六；換算每十萬名高齡人口，涉案嫌疑人數也從一七三人升至一九四人，顯示除人口老化外，報案流程、詐團吸收高齡車手及交通案件等因素，也可能推升高齡者進入警方統計的人數。

男、女高齡嫌疑人都以竊盜居冠，男性犯罪案類居次為公共危險、駕駛過失，女性則以詐欺、駕駛過失次之，顯示男性交通相關案件較突出，女性涉詐相對明顯。