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花蓮驚傳情殺案…遭女子借錢不還疏遠 恐怖男尾隨砍殺她逾10刀身亡
花蓮發生一起情殺案件，30歲王姓男子不滿大他10歲的李姓女子借70萬元不還又刻意疏遠，認為遭欺騙感情，在女子機車上偷裝追蹤器，昨天深夜開車尾隨追撞，再狠砍10多刀致傷重不治。
王男行凶後駕車逃逸，今天凌晨在國5雪山隧道被花蓮、宜蘭警方及國道警察聯手攔截圍捕，警方訊後依殺人罪嫌送辦，建請檢方聲請羈押。
花蓮警方昨天深夜11時許獲報，花蓮市某公墓路旁發生交通事故。警方趕赴現場處理，卻發現該名女子躺在路旁水溝內，全身多處刀傷，生命跡象微弱，送醫搶救仍宣告不治。
花蓮警分局成立專案小組，調閱監視器畫面，查出30歲王姓男子涉有重嫌，且犯案後駕車往北逃逸。花蓮警方結合國道公路警察局第九公路警察大隊暨頭城分隊，及宜蘭蘇澳警分局實施攔截圍捕，在案發後3小時內，今天凌晨2時在雪山隧道內將王姓男子逮捕到案。
警方調查，王男是南投人，與40歲家住花蓮的李姓女子於6年前在網路上結識，王男認為雙方是交往狀態，借給對方70萬元，但李女沒還錢，還刻意疏遠，感覺自己遭到感情詐騙，非常憤怒，在李女機車上私下安裝追蹤器。
據了解，王男昨天深夜跟蹤李女到花蓮市某公路旁道路，因地處偏遠，駕車撞倒她，再持柴刀朝李女身上猛砍10多刀，將女子拖到路旁水溝，再駕車逃逸。當時正好有民眾開車經過，以為發生車禍報案，全案才曝光。
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