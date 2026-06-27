快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮驚傳情殺案…遭女子借錢不還疏遠 恐怖男尾隨砍殺她逾10刀身亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮發生一起情殺案件，30歲王姓男子不滿大他10歲的李姓女子借70萬元不還又刻意疏遠，認為遭欺騙感情，在女子機車上偷裝追蹤器，昨天深夜開車尾隨追撞，再狠砍10多刀致傷重不治。

王男行凶後駕車逃逸，今天凌晨在國5雪山隧道被花蓮、宜蘭警方及國道警察聯手攔截圍捕，警方訊後依殺人罪嫌送辦，建請檢方聲請羈押。

花蓮警方昨天深夜11時許獲報，花蓮市某公墓路旁發生交通事故。警方趕赴現場處理，卻發現該名女子躺在路旁水溝內，全身多處刀傷，生命跡象微弱，送醫搶救仍宣告不治。

花蓮警分局成立專案小組，調閱監視器畫面，查出30歲王姓男子涉有重嫌，且犯案後駕車往北逃逸。花蓮警方結合國道公路警察局第九公路警察大隊暨頭城分隊，及宜蘭蘇澳警分局實施攔截圍捕，在案發後3小時內，今天凌晨2時在雪山隧道內將王姓男子逮捕到案。

警方調查，王男是南投人，與40歲家住花蓮的李姓女子於6年前在網路上結識，王男認為雙方是交往狀態，借給對方70萬元，但李女沒還錢，還刻意疏遠，感覺自己遭到感情詐騙，非常憤怒，在李女機車上私下安裝追蹤器。

據了解，王男昨天深夜跟蹤李女到花蓮市某公路旁道路，因地處偏遠，駕車撞倒她，再持柴刀朝李女身上猛砍10多刀，將女子拖到路旁水溝，再駕車逃逸。當時正好有民眾開車經過，以為發生車禍報案，全案才曝光。

30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，尾隨女子到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍，塞進路旁水溝內。圖／民眾提供
30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，尾隨女子到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍，塞進路旁水溝內。圖／民眾提供

30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，在女子機車上偷裝追蹤器，尾隨到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍致死。圖／民眾提供
30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，在女子機車上偷裝追蹤器，尾隨到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍致死。圖／民眾提供

30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，尾隨女子到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍，塞進路旁水溝內。圖／民眾提供
30歲王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，尾隨女子到花蓮市某公墓偏僻路邊，追撞後再持刀猛砍，塞進路旁水溝內。圖／民眾提供

花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，今天凌晨在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。記者王燕華／翻攝
花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，今天凌晨在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。記者王燕華／翻攝

花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，今天凌晨在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。記者王燕華／翻攝
花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，今天凌晨在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。記者王燕華／翻攝

警察 花蓮 情殺 殺人

延伸閱讀

高雄租屋起火藏案外案 吸毒男縱火毒駕被捕

獨／台中知名建商總經理驚傳遭收押！拿磁扣闖女友家...硬上涉重罪

彰化保鮮膜女屍案死者身分未確認 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

點餐等太久火大失控 美國女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

相關新聞

恐怖男不滿女子借錢不還刻意疏遠 裝追蹤器尾隨砍殺她十多刀身亡

花蓮發生一起情殺案件，30歲王姓男子不滿大他10歲的李姓女子借70萬元不還又刻意疏遠，認為遭欺騙感情，在女子機車上偷裝追蹤器，昨天深夜開車尾隨追撞，再狠砍10多刀致傷重不治。

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒啟動 中央應變中心今天中午同步開設

受連日降雨影響，農業部林業及自然保育署於今天中午針對花蓮縣萬里溪堰塞湖發布紅色警戒。中央災害應變中心隨即於中午12時同步開設並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極部署相關防災與撤離工作。

芬園保鮮膜裹覆女屍案 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

彰化縣芬園鄉保鮮膜裹覆女屍案，警方偵詢後，下午依殺人、毀損屍體罪嫌，將留置的3名林姓男子移送彰化地檢署偵辦。至於傳出死者是47歲林姓女子，但警方強調仍未確認死者身分，檢察官今天下午率法醫相驗後也表示，要驗DNA後，才能確認死者身分。

影／假黃金換真現金 男子網購飾金向銀樓詐得31萬元 警方循線逮捕到案

苗栗縣54歲陳姓男子網購僅表面含有少量黃金成分的1條項鍊及2條手鍊飾品，但日前卻涉嫌「以假亂真」將總重20多公克的3件飾品佯稱真金拿到苗栗市中正路一間銀樓變賣，店家一時不查，交付現金31萬多元，後經店家檢驗查覺被騙，苗栗警方接獲報案，循線將陳男逮捕並追回部分贓款，依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

北市男騎YouBike蛇行闖紅燈 神情渙散被警搜出安毒遭法辦

台北市61歲王姓男子日前騎YouBike行經中正區街頭，不僅東搖西晃更無視交通號誌闖紅燈，巡邏員警認定形跡可疑，立即攔停盤查，沒想到王男語無倫次、精神渙散，警員經搜索，在他口袋找到毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應，警詢後將他送辦。

高雄租屋起火藏案外案 吸毒男縱火毒駕被捕

高雄市前鎮區新衙路某出租套房6月24日傳出火警，警、消到場時火苗已撲滅，但勘查屋內，發現有縱火跡象且沙發上有毒品和吸毒器具，追查出租屋人王姓男子涉嫌吸毒後縱火並毒駕逃逸，依公共危險等罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。