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北市男騎YouBike蛇行闖紅燈 神情渙散被警搜出安毒遭法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市61歲王姓男子日前騎YouBike行經中正區街頭，不僅東搖西晃更無視交通號誌闖紅燈，巡邏員警認定形跡可疑，立即攔停盤查，沒想到王男語無倫次、精神渙散，警員經搜索，在他口袋找到毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應，警詢後將他送辦。

中正二分局泉州街派出所副所長楊晴翔、警員連偉宏，月初執行巡邏勤務時，在惠安街與南海路口發現王男騎YouBike，因違規闖紅燈且行車動線詭異，上前攔查。

員警盤查過程中，發現王男神情明顯異常，經詢問後同意搜索，隨即在他褲子口袋查獲使用過的玻璃球吸食器以及殘留毒品的袋子，現場檢驗結果確實含有二級毒品安非他命成分，王男警詢後被依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王姓男子日前騎YouBike闖紅燈，遭北市巡邏員警盤查，在他身上發現毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應。記者翁至成／翻攝
王姓男子日前騎YouBike闖紅燈，遭北市巡邏員警盤查，在他身上發現毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應。記者翁至成／翻攝

王姓男子日前騎YouBike闖紅燈，遭北市巡邏員警盤查，在他身上發現毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應。記者翁至成／翻攝
王姓男子日前騎YouBike闖紅燈，遭北市巡邏員警盤查，在他身上發現毒品吸食器和殘渣袋，經檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應。記者翁至成／翻攝

北市 安非他命 毒品 YouBike 毒駕

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