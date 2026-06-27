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高雄租屋起火藏案外案 吸毒男縱火毒駕被捕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區新衙路某出租套房6月24日傳出火警，警、消到場時火苗已撲滅，但勘查屋內，發現有縱火跡象且沙發上有毒品吸毒器具，追查出租屋人王姓男子涉嫌吸毒後縱火並毒駕逃逸，依公共危險等罪嫌移送法辦。

高雄市警前鎮分局今天表示，6月24日中午12時許，前鎮區新衙路某出租套房冒出濃煙，警、消據報抵達火場，進入起火的房屋，發現火苗已撲滅。

警、消勘查屋內火場，查出疑有縱火跡象，且屋內沙發等處，有海洛因、安非他命殘渣袋、注射針筒、吸食器等證物，得悉王姓男子（42歲）租屋，疑在自行滅火後便騎機車離去。

警方懷疑起火原因不單純，根據相關監錄系統，追查王男去向，3小時後，在前鎮區國光路王男父母住處地下室停車場，發現王男正要騎機車離去，立即擁上攔住他的去路。

據警方調查，王男坦承施用毒品後精神狀態不穩，在套房內點火，等濃煙冒出又自行將火勢撲滅，並騎車逃離現場。警詢後，警方依他涉嫌縱火、毒駕涉及公共危險罪、並涉嫌吸食毒品違反毒品危害防制條例，將他移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方逮捕王姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方逮捕王姓男子（中）。記者林保光／翻攝

警方在起火的出租套房沙發，發現毒品殘渣袋等物品。記者林保光／翻攝
警方在起火的出租套房沙發，發現毒品殘渣袋等物品。記者林保光／翻攝

王姓男子在租屋涉嫌縱火燒雜物，警消進屋發現火苗已撲滅。記者林保光／翻攝
王姓男子在租屋涉嫌縱火燒雜物，警消進屋發現火苗已撲滅。記者林保光／翻攝

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