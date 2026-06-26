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彰化荔枝園驚見保鮮膜棉被裹屍 高大成揭「嫌犯詭異行徑」：想不透

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

彰化縣芬園鄉一處荔枝園路邊草叢中，今被發現一具由棉被、保鮮膜裹覆的長髮屍蠟化女屍。中山附醫法醫科主任高大成分析，遺體出現屍蠟化約死亡3個月到半年，但嫌犯以保鮮膜裹屍藏了半年，卻選在遺體蠟化後棄屍，如此詭異的行徑讓他「想不透」。

高大成分析，一般屍蠟化遺體以女性居多，因為女性皮下脂肪比較多，相對容易屍蠟化，局部蠟化大概要3個月，全身蠟化至少要1年，可以根據蠟化狀況推測死亡時間。

高大成指出，一般來說，若是被殺害死亡，不太可能會屍蠟化，因為被殺害者其傷口流血致死，體內水分不足，難以屍蠟化；另外，如果是凶殺案，通常嫌犯會選擇分屍棄屍，若遺體相對完整，應該就不是凶殺案。因此推測該名女屍應無明顯外傷，嫌犯可能是想保存遺體完整，才以棉被及保鮮膜裹屍，放到遺體蠟化。

高大成揭露嫌犯詭異行徑，高大成表示，通常遺體蠟化後，不太會有異味，嫌犯有可能藏屍近半年都沒發現，但嫌犯卻選在近日將遺體丟棄在荔枝園路邊草叢中，棄屍路邊顯然就是希望有人發現，這是什麼心態？他想不透，非常奇怪。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園今被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍。圖／消防局提供

荔枝 保鮮膜 高大成

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