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害怕被發現？彰化荔枝園女裹屍案 疑吸毒過量致死被3男棄屍

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彰化芬園荔枝園女裹屍 疑因吸毒過量致死被3男棄屍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園今天上午被發現由保鮮膜及棉被裹覆的一具女屍，警方據報查訪，拘提3名涉案的林姓男子，他們否認行凶，供稱今年3月底一起吸毒，死者因吸食過量死亡，因為害怕被發現，才裹覆屍體共同棄屍，警方將3人留置，明天將由檢察官相驗釐清。

警方指出，今天上午9時許，有民眾路過芬園鄉大埔村八卦山區荔枝園時，發現路邊草叢中有個用保鮮膜包覆的長條物，疑似屍體，立即向警方報案。員警到場，經拆封後，發現屍體先用棉被包住，再用保鮮膜裹覆，由於時間甚久，屍體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，確認是一具女屍。

警方隨即查訪附近住戶，獲知附近常有男女在一處工寮出入，在查證他們的身分，將住附近年齡約在52歲到60歲的3名林姓男子拘提到案，至於女性死者的身分仍待清查。

3名男子均是毒品人口，均供稱未殺人，表示3月底時，他們一起在工寮吸食安非他命，當時死者疑因吸食過量死亡。他們害怕被發現，才用保鮮膜纏繞及棉被包覆女屍，一起抬到附近的荔枝園內棄屍。

對於3名林姓男子的說詞，警方懷疑避重就輕或者有所保留，先將他們留置在拘留室內，明天將由檢察官率法醫相驗屍體釐清，並持續清查死者身分。

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彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現死者是女性，屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現死者是女性，屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園今天上午被發現由保鮮膜及棉被裹覆的一具女屍，警方據報查訪，拘提三名涉案的林姓男子。圖／警方提供
彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園今天上午被發現由保鮮膜及棉被裹覆的一具女屍，警方據報查訪，拘提三名涉案的林姓男子。圖／警方提供

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現死者是女性，屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現死者是女性，屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日。圖／消防局提供

彰化 棄屍 毒品

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