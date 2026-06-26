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暑假將至守護青少年 全國毒駕查緝專案續推至8月底

中央社／ 台北26日電

台灣高等檢察署今天召開第2次「全國強化毒駕查緝執法專案會議」，因應暑假來臨，為守護青少年遠離毒害，會中決議將毒駕查緝專案延續至8月31日，持續強力打擊壓制不法。

高檢署發布新聞稿表示，為持續強化新興毒品犯罪及毒駕案件查緝能量，於今天日召開第2次「全國強化毒駕查緝執法專案會議」，邀集六都地方檢察署、內政部警政署、法務部調查局、海洋委員會海巡署、國防部憲兵指揮部及財政部關務署六大緝毒系統，共同檢討近期毒駕專案執行成果與策進作為。

高檢署表示，自5月25日全國毒駕掃蕩專案啟動以來，各緝毒機關積極查緝毒駕案件，並強力緝毒溯源，已初步展現具體執法成效。但新興毒品及電子煙產品仍持續危害國人，不法分子利用電子煙外觀新穎、易偽裝及具有誘惑性等特性，摻入毒品作為施用工具，企圖規避查緝並吸引民眾接觸毒品，造成重大危害。

高檢署指出，因應暑假將屆，青少年課餘活動增加，接觸毒品風險相對提高，會議決議原定執行的全國毒駕查緝專案延長至民國115年8月31日止，並以「強力查緝、從嚴追訴、依法聲押、從重量刑及審慎不得易科罰金」執法方針，務求迅速精準壓制新興毒品及毒駕犯罪。

根據新聞稿，高檢署與所屬各地檢署將持續依法從嚴偵辦，並與司法警察機關密切合作，落實執法、強化防制，共同防杜毒駕惡行，維護國人及青少年身體健康，並保障社會大眾生命、身體及財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高檢署 毒品

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