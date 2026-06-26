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餵食多重身障少年致死願連帶賠120萬元 外籍照服員判4月徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

黎姓越南照顧服員去年6月餵機構內身障者吃晚餐，未確認身障者完全吞下，接著餵食第二口，造成身障者因嗆噎導致吸入性肺炎，終因中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。彰化地方法院審結，依過失致人於死罪判處黎姓照服員有期徒刑4月。可上訴。

判決書指出，10歲的身障者罹患智能障礙與腦性麻痺，他家被社政單位評估為脆弱家庭，經社工安置住在某護理之家接受照顧。去年6月黎姓照服員餵他吃晚餐時，未確認前一口稀飯已完全吞燕，接續餵食第二口，身障者出現咳嗽、嗆咳、張嘴及身體抽搐等異狀，黎姓照服員未立即停止餵食並持續觀察處置，導致身障者因稀飯嗆噎，送醫救治直至同年8月不治。

經調查，黎姓照服員經其他照護人員提醒後，立刻查看身障者狀況並通知護理師，隨後將他推往別處急救，由此可知，固有未確認吞嚥完成、未持續觀察進食狀況的疏失，難認主觀上已容身障者死亡結果的發生。

彰化地院審酌，黎姓照服員雖未與家屬達成調解，但她和護理之家在調解程序中曾表示願賠償120萬元，因雙方未能就賠償金額達成共識，可認黎姓照服員並未非欠缺賠償的意願及努力，再衡以她的工作、收入、家庭生活等一切情狀，既衡量身障者家屬等人意見，量處如主文所示之刑。

彰化縣黎姓越南籍照服員餵食疏忽造成多重障礙少年死亡，願與護理之家賠償120萬元不被少年家屬接受，彰化地方法院認黎姓照服員有誠意和努力，判處她有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣黎姓越南籍照服員餵食疏忽造成多重障礙少年死亡，願與護理之家賠償120萬元不被少年家屬接受，彰化地方法院認黎姓照服員有誠意和努力，判處她有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影

照服員 身障者

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