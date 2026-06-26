留言殺李四川、羅智強還喊殺警 嘉義男遭北市刑大拘提

涉案帳號不僅點名鼓吹殺害國民黨新北市長候選人李四川、立委羅智強，還留言鼓吹殺警。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

國民黨新北市議員參選人何元楷臉書粉專日前出現暴力留言，涉案帳號不僅點名鼓吹殺害國民黨新北市長候選人李四川、立委羅智強，還留言鼓吹殺警；台北地檢署接獲告發後指揮北市刑大追查，警方鎖定住在嘉義地區的何姓男子，持拘票、搜索票將人拘提到案，訊後依煽惑他人犯罪、恐嚇公眾危害安全等罪嫌移送北檢偵辦。

何元楷本月24日與台北市議員楊植斗赴北檢告發，指涉案網友在多篇貼文下方留下「呼籲大家殺李四川」、「呼籲大家殺畜生國民黨和羅智強」及「殺警察」等文字，何元楷說，政治立場可以不同，但不該以死亡威脅和仇恨暴力表達意見。

北市刑大表示，檢方接獲案件後發現，涉案帳號多次在社群平台張貼、留言鼓吹暴力，內容已涉及特定政治人物及警察人員的人身安全，也可能影響社會秩序，因此成立專案小組追查。

警方循線確認貼文者身分後，依法將33歲務農的何男拘提到案，並執行搜索蒐證，全案將由北檢持續偵辦，釐清留言動機及是否還有其他相關貼文。

北市刑大強調，網路不是散布暴力與恐嚇言論的免責空間，言論自由不得侵害他人安全；凡涉恐嚇、暴力威脅或煽動犯罪，警方都會依法追查。

何姓男子留言，揚言要對李四川不利，遭北市刑大拘提。記者廖炳棋／翻攝