調查局高層異動名單出爐 顏成安接副局長、張尤仁出任主任秘書

調查局現任副局長吳富梅、主任秘書余尚賢下月屆齡退休，調查局今天公布高階人事異動名單，鑑識科學處長顏成安接任資安副局長、資通安全處長張尤仁出任主任秘書，人令7月16日生效。

顏成安是調查班31期，長期服務於鑑識科學單位，是少數具有博士學位的調查官，對於生物、物理、測謊、文書以及指紋鑑識有高度專業，近年國內毒品氾濫，調查局鑑識科學處開發出「多功能毒品快篩試劑組」，連國民黨立委翁曉玲都盛讚是「台灣之光」，更直言，「發展毒品快篩試劑比發展無人機更有市場潛力，更能贏得國際掌聲」。

顏成安允文允武，他不僅有科學專，對籃球運動也相當熱衷，他擔任調查局展抱籃球隊教練多年，擅長戰術走位，幫助調查局比賽拿過不少獎盃，他的子弟兵黃政峯曾是攝影官，上月才派任阿拉伯法務秘書。

張尤仁是調查班28期，是該期最年輕的調查官，他早年服務嘉義縣站，是國內首位偵辦前立委陳明文涉及民雄汙水下水道弊案的司法警察，令不少人印象深刻。張尤仁具有理工背景，近年投入資安防護與偵辦假訊息領域，表現相當卓越，他督導偵辦過一銀盜領案，高鐵駭客案，國家資通院內鬼案、駭客攻擊馬偕、彰基盜取個資案、知名房仲勾結保全盜賣「小白機」案、Uber Eats平台洗錢案，是調查局倚重的資安高手，前不久還出訪歐洲參加資安年會，他的妻子李淑嫻也在調查局服務。

本次人事異動包括公共事務室簡任秘書呂順正調升為主任，呂順正是調查班33期，為人謙遜，他早年是台北市調查處社聞組，負責媒體與校園據點，曾協助偵辦過扁家洗錢案，調任大安站副主任期間，破獲過內史上最大古柯鹼走私案，之後升任中山站主任，精準掌握轄內與情與選情，外勤資歷完整。

本次異動共有9人，名單如下：

一、鑑識科學處處長顏成安調陞副局長

二、資通安全處處長張尤仁調陞主任秘書。

三、資通安全處副處長鄭健行調陞資通安全處處長。

四、鑑識科學處副處長張絹慧調陞鑑識科學處處長。

五、總務處副處長翟海平調陞總務處處長。

六、總務處副處長劉怡聖調陞主任秘書室局專門委員。

七、總務處簡任秘書葉仁傑代理該處副處長職務。

八、公共事務室簡任秘書呂順正調任公共事務室主任。

九、督察處專門委員李泰炫調任督察處宜蘭縣駐區督察。

調查局公布高階人事異動，鑑識科學處長顏成安（左）調升副局長。記者鄭超文／攝影