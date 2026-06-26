快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

八仙樂園11年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審家屬均判訴，更一審逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。

瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。2015年6月27日晚間8時32分，活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷，塵燃事件震驚社會，駭人的搶救畫面深烙國人腦海。

罹難者父母蘇進法等16人提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發的獨立事件，駁回家屬請求；其中9名家屬提上訴，請求賠償3000萬元，但二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍判家屬敗訴。

7名家屬不服上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審。高院更一審認為，觀光署知悉八仙樂園內「快樂大堡礁」等設施未取得雜項使用執照，且歷次檢查也知道八仙樂園有將違建設施開放給遊客使用，卻未裁處罰鍰、處分定期停止營業或廢止營業執照，要求八仙公司改善，長期放任違法狀態。

另外，新北市政府公務員已知悉八仙樂園內有未取得使用執照的設施，但從自2009年至2014年歷次考核，僅重覆記載「現場勘查禁止使用標誌尚稱明顯」、「水上遊樂設施尚未開放使用」等語，未落實督導八仙公司缺失，任由「快樂大堡礁」等違法設施存在，也有過失怠於執行職務。

更一審指出，「快樂大堡礁」的土地依法只能農用，且「快樂大堡礁」未曾取得雜項執照即擅自建造及使用，但新北市政府城鄉發展局、工務局人員未依法開罰並勒令拆除、停止使用，也怠於執行職務。

判決認為，若觀光署、新北市政府在塵爆發生前就裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，則呂忠吉的瑞博公司也無從向八仙公司承租違建場地，塵爆也不會發生，觀光署、新北市政府怠於執行職務，與塵爆發生之間有因果關係，審酌後判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。

2015年八仙塵爆。圖／聯合報系資料照片
2015年八仙塵爆。圖／聯合報系資料照片

八仙樂園 觀光署

延伸閱讀

81歲老人扶67歲殘疾婦摔死…法院認定見義勇為 家屬獲賠2萬元

剴剴案社工因「在職進修」便宜行事 偽造訪視表日期遭起訴

二審逆轉 民進黨4黨工涉共諜改輕判

民進黨共諜案／前黨工黃取榮10年改判6年 賴清德前諮議減刑理由曝光

相關新聞

台中人倫悲劇...婦長期照顧臥床病夫 兒子幫輕生...涉加工自殺起訴

台中驚傳人倫悲劇，蔡姓男子一家經濟狀況窘迫，其林姓母親長期照顧臥病在床的先生心情低落，蔡男見媽媽辛苦也不忍，今年3月在母親囑託下讓她輕生，檢警發現蔡幫買刀子、金紙，檢方偵結依加工自殺罪嫌起訴蔡，全案將由國民法官審理。

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

八仙樂園11年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審家屬均判訴，更一審逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。

出席反毒頒獎典禮 政務委員：最快速度完成毒駕法制

法務部今舉行2026年「反毒有功人士團體頒獎典禮」，由行政院政務委員林明昕、陳時中頒發獎項；林表示，針對依托咪酯類等新興毒品及毒駕，將以最快速度完成法制修正與相關配套，務必讓法律、政策與執法面相輔相成，捍衛國人生命安全與社會治安。

彰化芬園荔枝園裹屍為女性 警方採獲跡證拘提涉案男子

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方查出死者是女性，死亡多日，由於現場找到疑為凶嫌遺留物，警方隨後找到約40多歲林姓男子，隨即將拘提到案，並確認死者身分。

花草茶包藏大麻、輪胎塞K他命 台泰毒郵包市價破千萬

刑事局去年底偵破一起跨國郵包運毒案，毒販先將大麻藏進花草茶包，從泰國寄到台灣，警方埋伏等收件人簽收後一路追查，逮到31歲曾姓男子及有幫派背景的王姓男子；警方再突破曾男心防，循線發現另有毒品藏在輪胎夾層，查獲5公斤愷他命。全案共扣得612.9公克大麻、5.1公斤愷他命，黑市價格估逾1000萬元。

才剛出獄3個月又犯案！金門角頭涉砸酒店索保護費 3人遭羈押

金門端午連假期間接連爆發多起暴力事件，KTV、酒店、餐酒館及公共場所，陸續發生持棍棒、空氣槍砸店、砸車及丟擲汽油彈等案件，嚴重衝擊地方治安。警方成立專案小組連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，將洪男及5名成員全數拘提到案，其中3人經檢方認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。