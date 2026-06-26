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出席反毒頒獎典禮 政務委員：最快速度完成毒駕法制

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今舉行2026年「反毒有功人士團體頒獎典禮」，由行政院政務委員林明昕、陳時中頒發獎項；林表示，針對依托咪酯類等新興毒品及毒駕，將以最快速度完成法制修正與相關配套，務必讓法律、政策與執法面相輔相成，捍衛國人生命安全與社會治安。

法務部長鄭銘謙表示，在台灣高等檢察署統合六大緝毒系統強力查緝，國內毒品查獲量逐年提升，2025年查獲量達1萬8623 公斤為近10年最高，近期兩波「安居緝毒專案」製造、運輸、販賣毒品共查獲1791人，同時配合刑事訴訟法預防性羈押修法，大力嚴懲毒駕，展現執法決心。

鄭銘謙說，在協助施用者戒癮重生方面，法務部與衛生福利部緊密合作，使緩起訴附命戒癮治療比率逐年提升，2025年已達44.5％，協助成癮者復歸正常生活。

法務部指出，本次獲獎人士與團體共分「防毒監控」、「拒毒預防」、「緝毒合作」、「毒品戒治」等4組，計有26組個人或團體獲獎，獲獎的個人及團體長期以來將心血傾注於反毒工作，是推動毒品防制不可或缺的基石。

在防毒監控組，衛生福利部食品藥物管理署何坤霖技士，積極落實新世代反毒策略中有關強化驗毒之行動方案，建構汙水藥物濫用監測與流行病學推估機制，強化新興毒品檢驗量能及趨勢掌握，並協調跨部會辦理毒防會報整合情資，以利藥物濫用防制策略之制訂。

在拒毒預防組，桃園市春暉志工隊長期投入校園反毒宣導工作，配合規劃並執行多場反毒活動，協助學生建立正確觀念，關懷高風險族群，成效良好，深獲師生肯定。

在緝毒合作組，調查局北部地區機動工作站調查官簡翊珈，透過台美情報交換成功攔截「添發財」號漁船自泰國走私毒品海洛因磚740塊(281公斤)及愷他命353公斤，重創國際毒品運輸網絡，展現跨國合作成效。

在毒品戒治組，財團法人台灣更生保護會台中分會辦理女性藥癮者安置處所，2025年個案穩定就業率達 71.42%；參與社安網轉銜會議，提供家庭支持、心理諮商、居住、醫藥資助等服務；成立「更生事業群」提供260個毒品更生人就業機會。

法務部表示，面對新興毒品的多元挑戰，毒品防制的思維與作為更應與時俱進，不論是前端的防堵，或是後端的輔導與社會復歸，未來都將持續在「策略領航」的施政導向下，整合跨界資源、優化防制機制，並藉由獲獎者的典範效應，讓反毒成果發光。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部長鄭銘謙今參加反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙今參加反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／法務部提供

調查局北部地區機動工作站調查官簡翊珈（右）獲獎。圖／法務部提供
調查局北部地區機動工作站調查官簡翊珈（右）獲獎。圖／法務部提供

反毒 林明昕 鄭銘謙

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