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台中人倫悲劇…不忍母「長期照顧臥床病夫」 兒助輕生涉加工自殺遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中驚傳人倫悲劇，蔡姓男子一家經濟狀況窘迫，其林姓母親長期照顧臥病在床的先生心情低落，蔡男見媽媽辛苦也不忍，今年3月在母親囑託下讓她輕生，檢警發現蔡幫買刀子、金紙，檢方偵結依加工自殺罪嫌起訴蔡，全案將由國民法官審理。

檢警調查，林婦因家庭經濟不佳，且需長期照顧臥病的先生因而想不開，其兒子蔡男今年3月3日下午騎機車赴大肚區超商買水果刀，隔天再去買金紙，3月5日則載媽媽到附近登山步道入口。

起訴指出，蔡男、林婦到場後，蔡因受媽媽的囑託「採取行動」（依據衛福部新聞報導原則，不詳述其方法），導致林婦當場大出血死亡。轄區烏日警方到場後發現，依法報請檢方相驗。

台中地檢署依相驗報告、蔡男證詞，相關扣案物、監視器及購買紀錄等，認定蔡犯嫌明確，偵結依加工自殺罪嫌起訴他，因蔡符合故意致人於死行為，全案依法將由台中地院國民法庭審理。

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台中驚傳人倫悲劇，兒子疑似不忍母親長期照顧病夫，助其輕生後遭起訴。示意圖／AI生成
台中驚傳人倫悲劇，兒子疑似不忍母親長期照顧病夫，助其輕生後遭起訴。示意圖／AI生成

台中 國民法官

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