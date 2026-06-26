花草茶包藏大麻、輪胎塞K他命 台泰毒郵包市價破千萬

刑事局去年底偵破一起跨國郵包運毒案，毒販先將大麻藏進花草茶包，從泰國寄到台灣，警方埋伏等收件人簽收後一路追查，逮到31歲曾姓男子及有幫派背景的王姓男子；警方再突破曾男心防，循線發現另有毒品藏在輪胎夾層，查獲5公斤愷他命。全案共扣得612.9公克大麻、5.1公斤愷他命，黑市價格估逾1000萬元。

刑事局偵三大隊去年11月接獲台北關通報，一件從泰國寄出的國際郵包，外觀是花草茶包裝，內卻藏有314.3公克大麻；警方報請台北地檢署指揮偵辦，鎖定包裹流向後布下埋伏。

曾男簽收包裹後，將毒品交給上游王男，並把包裝殘骸丟棄在新北市新店區環河東路河堤。專案小組掌握時機，在台北萬華、文山及新北新莊等地同步收網，逮捕2人，並查扣手機6支及毒品咖啡包5包。

警方掌握還有2、3件毒品郵包可能進入台灣；台北關不久另查獲兩件可疑國際郵包，其中一件以輪胎夾藏3包愷他命，總重5.1015公斤；另一件同樣以花草茶包掩護，藏有298.6公克大麻，警方將兩案併案追查。

全案依違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，將持續追查毒品來源及幕後運毒網絡。

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刑事局偵破跨國郵包運毒案，毒販將大麻藏進花草茶包、輪胎，遭警方查獲。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破跨國郵包運毒案，毒販將大麻藏進花草茶包、輪胎，遭警方查獲。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破跨國郵包運毒案，毒販將大麻藏進花草茶包、輪胎，遭警方查獲。記者廖炳棋／翻攝