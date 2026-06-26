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彰化驚見保鮮膜棉被裹屍！長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。

警方表示，今日上午9時許，有民眾在芬園鄉一處荔枝園時，察覺路邊草叢中有個用棉被、保鮮膜捆綁的物品，疑似包覆屍體，立即向警方報案。員警到場，經拆封後，確認是一具屍體，目前已就現場勘察採證，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。

據了解，民眾發現這具疑是屍體時，先打119報案，消防局獲報後調派芬園分隊人車前往協助，並通報芬園公駐所，上午11時54分將屍體交由鑑識小組拆封檢驗。

經鑑識人員初步評估，包裹內遺體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，但性別、年齡及確切身分仍待進一步採證釐清。現場已由員警封鎖採證，全力偵辦中。

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園今天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體，警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。圖／消防局提供

彰化 屍體

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